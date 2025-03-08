Doğuş çocukken yaşadıklarını yıllar sonra anlattı! Korkunç olay: Altıma kaçırdım diye kolumu kesti!

Kaynak: Sosyal medya Sonra yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşında kaçtım yurttan"

Kaynak: Sosyal medya "MEKANI CEHENNEM OLSUN!" Yurttan kaçtıktan sonra babaannesinin ona baktığını anlatan ünlü isim, "Babaannemin mekânı cennet olsun" dedi. Fakat Doğuş, dedesi için "Mekanı cehennem olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Esra Ezmeci'nin bunun nedenini sorması üzerine Doğuş şunları söyledi: "O bana kalsın. Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım zaten. İyi bir insan değildi. Yıllar sonra ziyarete gittim onları, dedemin yüzüne baktım sadece. Bazen bir bakış çok şey anlatır"

Kaynak: Sosyal medya 10 YILLIK MUTLU EVLİLİK! Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan 50 yaşındaki Doğuş, 10 yıllık evliliğinden de bahsetti.