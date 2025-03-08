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Doğuş çocukken yaşadıklarını yıllar sonra anlattı! Korkunç olay: Altıma kaçırdım diye kolumu kesti!

Gamsız, Uyan, Ben Sensiz Ne Yaparım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Doğuş, 2014 yılında Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi. Bu evlilikten ikizleri olan ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda hem eşiyle ilişkisinden hem de çocukluk yıllarından bahsetti. Zor bir çocukluk geçiren Doğuş’un yaşadıkları yürek burkarken “Altıma kaçırdım diye kolumu kesti” sözleri dikkat çekti. İşte ünlü şarkıcı Doğuş’un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 13:22
Doğuş çocukken yaşadıklarını yıllar sonra anlattı! Korkunç olay: Altıma kaçırdım diye kolumu kesti!

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2014 yılında Hoşkedem Hidayetkızı ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü şarkıcı Doğuş, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olan Doğuş, hem eşiyle ilişkisinden hem de çocukluk yıllarından bahsetti. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen ünlü şarkıcı, o dönemde yaşadıklarını yıllar sonra anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doğuş, şu ifadeleri kullandı: "Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra anneannemin annesine verildim, o da bakmadı bana. Şey diyordu bana 'ekmeği çok ye, yemeği az ye' hiç unutmuyorum.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sonra yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşında kaçtım yurttan"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"MEKANI CEHENNEM OLSUN!"

Yurttan kaçtıktan sonra babaannesinin ona baktığını anlatan ünlü isim, "Babaannemin mekânı cennet olsun" dedi. Fakat Doğuş, dedesi için "Mekanı cehennem olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Esra Ezmeci'nin bunun nedenini sorması üzerine Doğuş şunları söyledi: "O bana kalsın. Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım zaten. İyi bir insan değildi. Yıllar sonra ziyarete gittim onları, dedemin yüzüne baktım sadece. Bazen bir bakış çok şey anlatır"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

10 YILLIK MUTLU EVLİLİK!

Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan 50 yaşındaki Doğuş, 10 yıllık evliliğinden de bahsetti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doğuş, Ezmeci'nin "İlişkide nasılsın. Annen yoktu, baban yoktu. Sen nasıl bir bağ kurdun bir kadınla?" sorusuna yanıt verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "Tabii ki bunu eşime de sormak lazım. Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım, Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doğuş, sözlerini "Muhakkak benim onu üzecek bir şeyim olmuştur. Kemik kırılır yen içinde kalır. Böyleyiz" diye noktaladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın 9 yaşında Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocukları bulunuyor.

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