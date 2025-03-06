Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katılarak birinci olan Hale Soygazi, daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildi.
1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katılarak birinci olan Hale Soygazi, daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildi.
Yurda dönünce on film çevirmek üzere bir anlaşma yapan Soygazi, hem dillere destan güzelliği hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
'Oh Olsun', 'Gece Kuşu Zehra', 'Kördüğüm', 'İtham Ediyorum', 'Kanlı Deniz' gibi birçok Yeşilçam filminde yer alan oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Yeşilçam'ın sarışın güzelinin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 74 yaşında olan Soygazi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.
Ünlü oyuncu için "Kim der 74 yaşında", "Yıllara meydan okuyan güzellik", "Hala çok zarif ve güzel" yorumları yapıldı.
İşte Hale Soygazi başta olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...
Nevra Serezli
Nebahat Çehre