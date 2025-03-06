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Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

'Oh Olsun', 'Gece Kuşu Zehra', 'Kördüğüm', 'İtham Ediyorum' gibi filmlerle hafızalara kazınan Hale Soygazi, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topladı. Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katılarak birinci olan ve ardından İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçilen Yeşilçam yıldızının son hali de merak edildi. Soygazi'nin sosyal medya paylaşımlarını görenler ise hayran kaldı. Şimdilerde 74 yaşında olan Soygazi için "Kim der 74 yaşında", "Yıllara meydan okuyan güzellik", "Hala çok zarif ve güzel" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 14:11
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

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1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'na katılarak birinci olan Hale Soygazi, daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildi.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Yurda dönünce on film çevirmek üzere bir anlaşma yapan Soygazi, hem dillere destan güzelliği hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

'Oh Olsun', 'Gece Kuşu Zehra', 'Kördüğüm', 'İtham Ediyorum', 'Kanlı Deniz' gibi birçok Yeşilçam filminde yer alan oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Yeşilçam'ın sarışın güzelinin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 74 yaşında olan Soygazi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Ünlü oyuncu için "Kim der 74 yaşında", "Yıllara meydan okuyan güzellik", "Hala çok zarif ve güzel" yorumları yapıldı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

İşte Hale Soygazi başta olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Nevra Serezli

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Nebahat Çehre

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Perihan Savaş

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Müjde Ar

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Ediz Hun

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Banu Alkan

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Gülşen Bubikoğlu

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

HALE SOYGAZİ

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

HALE SOYGAZİ

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

HALE SOYGAZİ

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

HALE SOYGAZİ

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

HALE SOYGAZİ

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

HALE SOYGAZİ

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Meral Zeren

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Şener Şen

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Türkan Şoray

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Yaprak Özdemiroğlu

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Hülya Koçyiğit

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

Kadir İnanır

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

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