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Sandık Kokusu'nun Irmak'ı Meriç Aral hamile mi?

Medcezir, Yüksek Sosyete, Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan Meriç Aral, 5 yıldır aşk yaşadığı Serkan Keskin ile 2024 yılında dünyaevine girdi. Meriç Aral ile Serkan Keskin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:28 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 14:28
Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hamile mi?

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Ünlü oyuncu Meriç Aral, 5 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Serkan Keskin ile 2024 yılında dünyaevine girmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gelin ve damadın şahitliğini, yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlenmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Aral, eşi Serkan Keskin ile evliliği hakkında soruları "Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde yanıtlamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Meriç Aral ile Serkan Keskin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Anne olmak için gün sayan ve karnı belirginleşen Meriç Aral'ın hamile olduğu için son oynadığı diziden ayrıldığı iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak Meriç Aral ile Serkan Keskin'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dizide de rol gereği ikiz bebeklere hamile olan Meriç Aral'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.

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