Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hamile mi?

Kaynak: Sosyal medya Meriç Aral ile Serkan Keskin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Anne olmak için gün sayan ve karnı belirginleşen Meriç Aral'ın hamile olduğu için son oynadığı diziden ayrıldığı iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Ancak Meriç Aral ile Serkan Keskin'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sosyal medya Dizide de rol gereği ikiz bebeklere hamile olan Meriç Aral'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.