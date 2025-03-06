Sandık Kokusu’nun Irmak’ı Meriç Aral hamile mi?

Ünlü oyuncu Meriç Aral, 5 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Serkan Keskin ile 2024 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu Meriç Aral, 5 yıl aşk yaşadığı meslektaşı Serkan Keskin ile 2024 yılında dünyaevine girmişti.
Gelin ve damadın şahitliğini, yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlenmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te görüntülenen Aral, eşi Serkan Keskin ile evliliği hakkında soruları "Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde yanıtlamıştı.
Meriç Aral ile Serkan Keskin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu iddia edildi.
Anne olmak için gün sayan ve karnı belirginleşen Meriç Aral'ın hamile olduğu için son oynadığı diziden ayrıldığı iddia edildi.
Ancak Meriç Aral ile Serkan Keskin'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Dizide de rol gereği ikiz bebeklere hamile olan Meriç Aral'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.