11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Can Yaman; İnadına Aşk, Bay Yanlış, Erkenci Kuş, Dolunay gibi dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Can Yaman, bir süre önce İtalya'ya taşınarak oyunculuk kariyerine orada devam etme kararı aldı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu, geçen günlerde de Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem oldu.
Ancak Yaman, menajeri aracılığıyla söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.
Yaman, bu kez Instagram hesabıyla gündeme geldi. 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatan Yaman, geri döndü.