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11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram'a geri döndü!

İnadına Aşk, Bay Yanlış, Erkenci Kuş, Dolunay gibi dizilerde yer alan Can Yaman, bir süre önce İtalya'ya taşınarak oyunculuk kariyerine orada devam etme kararı aldı. Geçen günlerde adı oyuncu Gözde Gürkan ile aşk dedikodularına karışan ancak menajeri aracılığıyla iddiaları yalanlayan Yaman, bu kez Instagram hesabıyla gündeme geldi. 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatan Yaman, geri döndü. Can Yaman dakikalar içinde bakın kaç takipçi kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 13:00
11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Can Yaman; İnadına Aşk, Bay Yanlış, Erkenci Kuş, Dolunay gibi dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Can Yaman, bir süre önce İtalya'ya taşınarak oyunculuk kariyerine orada devam etme kararı aldı.

11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu, geçen günlerde de Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem oldu.

11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Ancak Yaman, menajeri aracılığıyla söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Yaman, bu kez Instagram hesabıyla gündeme geldi. 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatan Yaman, geri döndü.

11 milyonluk hesabını silen Can Yaman Instagram’a geri döndü!

Yaman'ın açtığı hesap dakikalar içerisinde 50 binin üzerinde takipçiye ulaştı.