Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan anne-babalık açıklaması: Görev dağılımını güzel yaptık!

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, anne-babalık üzerine samimi açıklamalarda bulundu.
Magazin Burada'nın haberine göre Berk Oktay, yeni proje sorularına şu yanıtı verdi: "Evde bir bebek projemiz var onu büyütüyoruz itinayla. Her hafta yeni bölüm... Onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, inşallah en kısa sürede ekranlara döneceğim. Görev dağılımını güzel yaptık. Ben oyun arkadaşıyım kızımın ama her şeyi yapıyorum açıkçası"
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy da "Kızımız çok uysal" diyerek yardımcıya ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.
Atiksoy, "Annelerimiz de var, her daim yanımızdalar. Şu an iyi gidiyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü çift, geçtiğimiz 21 Mayıs'ta ise Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.
Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.