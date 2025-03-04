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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan anne-babalık açıklaması: Görev dağılımını güzel yaptık!

2022 yılında evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, anne-babalık üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Oktay “Görev dağılımını güzel yaptık” derken Atiksoy, “Kızımız çok uysal” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 13:53
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan anne-babalık açıklaması: Görev dağılımını güzel yaptık!

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Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, anne-babalık üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Magazin Burada'nın haberine göre Berk Oktay, yeni proje sorularına şu yanıtı verdi: "Evde bir bebek projemiz var onu büyütüyoruz itinayla. Her hafta yeni bölüm... Onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, inşallah en kısa sürede ekranlara döneceğim. Görev dağılımını güzel yaptık. Ben oyun arkadaşıyım kızımın ama her şeyi yapıyorum açıkçası"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy da "Kızımız çok uysal" diyerek yardımcıya ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Atiksoy, "Annelerimiz de var, her daim yanımızdalar. Şu an iyi gidiyoruz" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Ünlü çift, geçtiğimiz 21 Mayıs'ta ise Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, için acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Atiksoy "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.

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