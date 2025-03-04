Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan anne-babalık açıklaması: Görev dağılımını güzel yaptık!

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Magazin Burada'nın haberine göre Berk Oktay, yeni proje sorularına şu yanıtı verdi: "Evde bir bebek projemiz var onu büyütüyoruz itinayla. Her hafta yeni bölüm... Onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, inşallah en kısa sürede ekranlara döneceğim. Görev dağılımını güzel yaptık. Ben oyun arkadaşıyım kızımın ama her şeyi yapıyorum açıkçası"