Mert Demir’in Antidepresan şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı

MERVE HOLEFTER HAKLI ÇIKTI ATV'den Samet Öztaylan'ın haberine göre; çalıntı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunda Merve Holefter haklı bulundu.

Konuya dair ATV habere açıklamada bulunan Holefter, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Asla maddi bir konu değil, bu manevi bir konu" dedi.

Holefter, "Nakarattaki 8 ölçü incelendi. Bu 8 ölçünün incelenmesinde bazı tabirler kullanılıyor. Şimdi bu evraktaki bilgiyi birebir benim aktarmam doğru olmayabilir. Hak sahibi olabilecek bir benzerlik olduğu bilirkişi tarafından iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

Mert Demir'e ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını dile getiren Holefter, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk önce sanatçının kendisine ulaşmaya çalıştık. Bunu başaramayınca MSG'ye başvurduk. MSG'den bize iki kere 'Benzerdir' raporu geldi ve bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkemeye başvurduğumuzda da iki tane bilirkişi raporu geldi. Biri karşı tarafın itirazı üzerine tekrar incelenerek geldi. Ancak sonuç değişmedi"