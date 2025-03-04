Mert Demir’in Antidepresan şarkısı çalıntı mı? Merve Holefter haklı çıktı

Merve Holefter, 3 yıl önce 'Alınsam' adlı parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. 6 ay sonra ise Mert Demir'in Mabel Matiz ile yaptığı 'Antidepresan' şarkısı piyasaya çıktı.
Merve Holefter, 3 yıl önce 'Alınsam' adlı parçasını müzikseverlerin beğenisine sundu. 6 ay sonra ise Mert Demir'in Mabel Matiz ile yaptığı 'Antidepresan' şarkısı piyasaya çıktı.
Merve Holefter, Mert Demir'in "Alınsam" adlı şarkısının nakarat melodisini izinsiz şekilde alıp "Antidepresan" şarkısında kullandığını iddia ederek "Mali ve manevi haklara tecavüz" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) de başvurup inceleme talep eden Holefter, savcılık soruşturması devam ederken avukatı aracılığıyla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Mert Demir'e 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat davası da açtı.
MERVE HOLEFTER HAKLI ÇIKTI
ATV'den Samet Öztaylan'ın haberine göre; çalıntı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunda Merve Holefter haklı bulundu.
Konuya dair ATV habere açıklamada bulunan Holefter, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Asla maddi bir konu değil, bu manevi bir konu" dedi.
Holefter, "Nakarattaki 8 ölçü incelendi. Bu 8 ölçünün incelenmesinde bazı tabirler kullanılıyor. Şimdi bu evraktaki bilgiyi birebir benim aktarmam doğru olmayabilir. Hak sahibi olabilecek bir benzerlik olduğu bilirkişi tarafından iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.
Mert Demir'e ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını dile getiren Holefter, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk önce sanatçının kendisine ulaşmaya çalıştık. Bunu başaramayınca MSG'ye başvurduk. MSG'den bize iki kere 'Benzerdir' raporu geldi ve bunun üzerine mahkemeye başvurduk. Mahkemeye başvurduğumuzda da iki tane bilirkişi raporu geldi. Biri karşı tarafın itirazı üzerine tekrar incelenerek geldi. Ancak sonuç değişmedi"
TELİF CEVABI ŞOKE ETTİ
Mahkeme onadığı takdirde telif hakkı üçe bölünecek. Ancak Merve Holefer'e hiç beklenmeyen bir yanıt geldi.
Holefter, şunları söyledi: "Bu şarkıcının prodüktörü de prodüksiyonu da 'Biz bu şarkıdan herhangi bir telif kazanmadık' şeklinde açıklamalar yapmış. Bu biraz bana komik geldi ama olabilir.
Belki de doğru söylüyorlardır. Bütün Türkiye'ye mal olmuş bir şarkı, belki de hiçbir gelir elde ettirmemiştir"