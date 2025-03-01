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Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Meslektaşı Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Barış Arduç, kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Kızını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, kural bozarak Jan Asya ile ilk kez paylaşımda bulundu. Baba-kız pozları sosyal medyayı sallarken Jan Asya'nın annesi ile benzerliği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Gupse Özay kendini doğurmuş", "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 10:06 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 10:24
Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

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Barış Arduç ile Gupse Özay, 'Deliha' adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Ünlü çift, 2022'de ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Arduç, kural bozarak Jan Asya ile ilk kez paylaşımda bulundu.

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları sevenlerinin beğenisine sundu.

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Baba-kız pozları sosyal medyayı sallarken Jan Asya'nın annesi ile benzerliği dikkat çekti.

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Sosyal medya kullanıcıları, "Gupse Özay kendini doğurmuş", "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu.

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

İşte Barış Arduç başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Doğa Rutkay ve ikizleri

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Özcan Deniz ve oğlu

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Bengü ve kızları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Kenan Sofuoğlu ve çocukları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Avatar Atakan ve çocukları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Arda Turan ve oğulları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Zeynep Demirel ve kızları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Wilma Elles ve çocukları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Pelin Akil ve ikizleri

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Seda Bakan ve kızları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Ümit Erdim ve kızları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

BARIŞ ARDUÇ VE KIZI JAN ASYA

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

BARIŞ ARDUÇ VE KIZI JAN ASYA

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

BARIŞ ARDUÇ VE KIZI JAN ASYA

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Şükran Ovalı ve kızı

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Mesut Özil ve kızları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Cem Yılmaz ve oğlu

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Hazal Kaya ve çocukları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Alişan ve çocukları

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

İdo Tatlıses ve ikizleri

Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

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