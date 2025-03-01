Barış Arduç minik kızını ilk kez paylaştı! Jan Asya annesinin kopyası: Gupse Özay kendini doğurmuş

Barış Arduç ile Gupse Özay, 'Deliha' adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Barış Arduç ile Gupse Özay, 'Deliha' adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, 2022'de ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Arduç, kural bozarak Jan Asya ile ilk kez paylaşımda bulundu.
Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları sevenlerinin beğenisine sundu.
Baba-kız pozları sosyal medyayı sallarken Jan Asya'nın annesi ile benzerliği dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, "Gupse Özay kendini doğurmuş", "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu.
İşte Barış Arduç başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
Doğa Rutkay ve ikizleri
Mesut Özil ve kızları
Cem Yılmaz ve oğlu
Hazal Kaya ve çocukları
Alişan ve çocukları
İdo Tatlıses ve ikizleri