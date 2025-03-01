Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Malkoçoğlu Cem Sultan, Durdurun Dünyayı, Yaşamak Bu Değil ve Nikah Masası gibi filmlerde yer alan Suzan Avcı, Yeşilçam'ın vamp kadını olarak hafızalara kazındı.
Malkoçoğlu Cem Sultan, Durdurun Dünyayı, Yaşamak Bu Değil ve Nikah Masası gibi filmlerde yer alan Suzan Avcı, Yeşilçam'ın vamp kadını olarak hafızalara kazındı.
Oyunculuk performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu.
Şimdilerde 87 yaşında olan Avcı'nın son hali merak edildi. Avcı'nın son hali kızı Binnaz Avcı'nın paylaşımlarında ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın kötü kadını yıllar içindeki değişimi ile görenleri şaşırttı.
Sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam'ın efsane kötü kadını Suzan Avcı'nın son hali için "Hala çok güzelsiniz", "Her zaman asil her zaman çok güzel" yorumlarında bulundu.
İşte Suzan Avcı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Meral Zeren
Lale Belkıs