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Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Suzan Avcı ya da gerçek ismiyle Suzan Bizavcı, Yeşilçam'ın vamp kadını olarak hafızalara kazındı. Oyunculuk performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 87 yaşında olan Avcı'nın son hali merak edildi. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise bir kez daha hayran kaldı. İşte Yeşilçam güzeli Suzan Avcı'nın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 12:28
Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

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Malkoçoğlu Cem Sultan, Durdurun Dünyayı, Yaşamak Bu Değil ve Nikah Masası gibi filmlerde yer alan Suzan Avcı, Yeşilçam'ın vamp kadını olarak hafızalara kazındı.

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Oyunculuk performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu.

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Şimdilerde 87 yaşında olan Avcı'nın son hali merak edildi. Avcı'nın son hali kızı Binnaz Avcı'nın paylaşımlarında ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Yeşilçam'ın kötü kadını yıllar içindeki değişimi ile görenleri şaşırttı.

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam'ın efsane kötü kadını Suzan Avcı'nın son hali için "Hala çok güzelsiniz", "Her zaman asil her zaman çok güzel" yorumlarında bulundu.

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

İşte Suzan Avcı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Meral Zeren

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Lale Belkıs

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Perihan Savaş

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Banu Alkan

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Emel Sayın

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Türkan Şoray

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

SUZAN AVCI

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

SUZAN AVCI

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

SUZAN AVCI

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

SUZAN AVCI

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Itır Esen

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Lale Ilgaz

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Serpil Nur

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Nazan Saatçi

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Müjde Ar

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

Sevda Aktolga

Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!

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Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!