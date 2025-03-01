Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

Kaynak: Sosyal medya "ERCAN'IN DERDİ MAL VE PARA PAYLAŞIMI" Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci de şu açıklamada bulunmuştu: "Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil.

Kaynak: Sosyal medya Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor. İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı.

Kaynak: atv Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e...

Kaynak: Sosyal medya Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti. 6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü.

Kaynak: Sosyal medya Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor"