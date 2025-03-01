Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz’den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam etti. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik magazin manşetlerinde yer aldı.
Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam etti. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik magazin manşetlerinde yer aldı.
Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açıldı. Karşılıklı suçlamalar devam ederken Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, uzaklaştırma talebinde bulundu.
Tüm bu polemiklerden sonra Özcan Deniz'den korkutan haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.
Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını duyan eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Samar Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi." dedi.
Zehir zemberek sözlerine devam eden Samar Dadgar, bir diğer paylaşımında ise, "Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" ifadelerini kullandı.
YENİ AÇIKLAMA
Özcan Deniz yaşadığı sağlık sorunundan günler sonra konser için Azerbaycan'a gitti.
Konser vermek için Bakü Kongre Merkezi'ne giden sanatçı, muhabirlerinin sağlık durumunu sorması üzerine, "Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim" yanıtını verdi.
Önümüzdeki günlerde kalbine stent takılacak olan Deniz'in, iş temposunu azaltacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.
UZAKLAŞTIRMA KARARI
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı.
Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
"ELİM DEĞMEDİ DOKUNMADIM"
Özcan Deniz'in annesi Kadirye Deniz de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bir magazin programına bağlanan Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı yönündeki iddialara da yanıt vererek şunları söylemişti: "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum"
Kadriye Deniz, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı"
"ERCAN'IN DERDİ MAL VE PARA PAYLAŞIMI"
Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci de şu açıklamada bulunmuştu: "Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil.
Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor. İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı.
Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e...
Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti. 6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü.
Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor"