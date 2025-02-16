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Kahtalı Mıçe'ye son veda! 74 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

Uzun süredir tedavi gören ve hayatını kaybeden Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe), memleketi Adıyaman'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Sevenlerinin ve birçok ismin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 15:47
Kahtalı Mıçe’ye son veda! 74 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Adıyaman’da toprağa verildi

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    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

    Kahtalı Mıçe'ye veda

    Yaşamını yitiren ʺKahtalı Mıçeʺ için Antalya'da tören düzenlendi. (AA)Yaşamını yitiren ʺKahtalı Mıçeʺ için Antalya'da tören düzenlendi. (AA)

    Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

    Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

    Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

    Antalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. (DHA)Antalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. (DHA)

    Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü.

    Bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), Antalya'da vefat etti. (DHA)Bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), Antalya'da vefat etti. (DHA)

    Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlanıyor! Başkan Erdoğandan taziye: Sanatçılardan ve siyasilerden paylaşımTürk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlanıyor! Başkan Erdoğandan taziye: Sanatçılardan ve siyasilerden paylaşım
    Türk Halk Müziği sanatçısı "Kahtalı Mıçe" son yolculuğuna uğurlanıyor! Başkan Erdoğan'dan taziye: Sanatçılardan ve siyasilerden paylaşım

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