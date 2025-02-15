Gizem Güven’den tepki çeken paylaşım! Öldüren seruma böyle teşvik etti

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'Sarı Serum' ya da 'Atom' denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum, 1 ayda 4 kişinin ölümüne neden oldu. Sarı serumlar ölüm saçarken Gizem Güven'den skandal bir paylaşım geldi.

Kaynak: Sosyal medya Güven, uzmanların uyarısına rağmen 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında babasının serumlu fotoğrafını paylaşarak takipçilerini adeta sarı seruma teşvik etti.