PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Gizem Güven’den tepki çeken paylaşım! Öldüren seruma böyle teşvik etti

Halk arasında ‘Atom’ ya da ‘Sarı serum’ olarak bilinen ve vitamin-ilaç karışımları içeren serum tedavisi ölüm saçarken oyuncu Gizem Güven’den skandal bir paylaşım geldi. Güven, uzmanların uyarısına rağmen 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında babasının serumlu fotoğrafını paylaşarak takipçilerini adeta sarı seruma teşvik etti. Güven’in paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:44
Gizem Güven’den tepki çeken paylaşım! Öldüren seruma böyle teşvik etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    'Sarı Serum' ya da 'Atom' denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum, 1 ayda 4 kişinin ölümüne neden oldu. Sarı serumlar ölüm saçarken Gizem Güven'den skandal bir paylaşım geldi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Güven, uzmanların uyarısına rağmen 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında babasının serumlu fotoğrafını paylaşarak takipçilerini adeta sarı seruma teşvik etti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Uzmanlar doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanılmaması gerektiğini vurgularken ve özellikle evlerde sarı serumun tehlikeli olduğunu belirtirken Güven'in paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Güven'in paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: DEM’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevinden alındı! İşte yerine görevlendirilen isim
    Darbe ile doğdu krizlerle cebini doldurdu! CHP’nin arka bahçesi TÜSİAD’ın kirli geçmişi: Zenginler kulübü terörsüz Türkiye’ye karşı
    Türk Telekom
    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber!
    CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?
    CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’deki villası görüntülendi! İşte kare kare çifte standart
    Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek
    Milyonlarca emekliye yeni ikramiye! İlk ödeme ne zaman hesaplarda olacak? Bayram ikramiyesi ne kadar bekleniyor?
    Müşterilerin ardından garsonlar da kuver oyununa isyan etti: Yüzde 5’ini bile almıyoruz
    CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında biri delege 3 tanık itiraf etti: Oy karşılığı para teklif edildi
    Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı
    Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
    Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma! Hasta kamu hastanesinde tedavi edildi
    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    Merve Taşkın’a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL’lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek!
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde