Gizem Güven’den tepki çeken paylaşım! Öldüren seruma böyle teşvik etti

'Sarı Serum' ya da 'Atom' denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum, 1 ayda 4 kişinin ölümüne neden oldu. Sarı serumlar ölüm saçarken Gizem Güven'den skandal bir paylaşım geldi.
'Sarı Serum' ya da 'Atom' denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum, 1 ayda 4 kişinin ölümüne neden oldu. Sarı serumlar ölüm saçarken Gizem Güven'den skandal bir paylaşım geldi.
Güven, uzmanların uyarısına rağmen 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında babasının serumlu fotoğrafını paylaşarak takipçilerini adeta sarı seruma teşvik etti.
Uzmanlar doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanılmaması gerektiğini vurgularken ve özellikle evlerde sarı serumun tehlikeli olduğunu belirtirken Güven'in paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi.