Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler, 2 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Duygusal derinliği, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi, ekran başındaki seyircilere etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.
(Kaynak: ATV)
Kardelenler Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?
Gül Abus Semerci'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Kardelenler, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyor. Dizinin tamamen özgün bir senaryoya sahip olduğu ve herhangi bir uyarlama olmadığı belirtiliyor.
(Kaynak: ATV)
Kardelenler Nerede Çekiliyor?
Dizi, büyük bölümü İstanbul'da gerçekleştirilen çekimleriyle izleyiciyi etkileyici bir atmosferin içine çekecek. İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen sahneler, dizinin dramatik yapısını destekleyen mekan seçimleriyle dikkat çekiyor.