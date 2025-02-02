Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?

(Kaynak: ATV)

Kardelenler Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Gül Abus Semerci'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Kardelenler, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyor. Dizinin tamamen özgün bir senaryoya sahip olduğu ve herhangi bir uyarlama olmadığı belirtiliyor.