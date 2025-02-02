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Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin duygusal ve karmaşık hikayesini ekrana taşıyan yapım etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Kardelenler gerçek bir hikayeye mi dayanıyor, yoksa uyarlama mı? İşte merak edilenler.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:58
Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?

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    ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler, 2 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Duygusal derinliği, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi, ekran başındaki seyircilere etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kardelenler Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

    Gül Abus Semerci'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Kardelenler, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyor. Dizinin tamamen özgün bir senaryoya sahip olduğu ve herhangi bir uyarlama olmadığı belirtiliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kardelenler Nerede Çekiliyor?

    Dizi, büyük bölümü İstanbul'da gerçekleştirilen çekimleriyle izleyiciyi etkileyici bir atmosferin içine çekecek. İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen sahneler, dizinin dramatik yapısını destekleyen mekan seçimleriyle dikkat çekiyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kardelenler'in Oyuncu Kadrosu

    Kardelenler'in güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Barış Falay

    Ayda Aksel

    Serhat Kılıç

    Ahu Yağtu

    Edip Tepeli

    Hakan Salınmış

    Uğur Uzunel

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Nur Yazar

    Ece Yaşar

    Hakan Zavlak

    Zeynep Atılgan

    Mehmet Fatih Obuz

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    İlk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak olan Kardelenler, aile bağları, geçmişle yüzleşme ve yeniden bir araya gelme temalarıyla izleyicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Dizinin yeni bölümleri her hafta Pazar günü ATV'de yayınlanacak.

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