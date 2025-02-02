Beklenen gün geldi! Kardelenler bu akşam ilk bölümüyle atv’de!

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler için beklenen gün geldi.

(Kaynak: atv)

KARDELENLER İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

(Kaynak: atv)

KARDELENLER OYUNCU KADROSU

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit)

(Kaynak: atv)

KARDELENLER'İN AFİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in afişi sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine topladı. Dizi oyuncularının tam kadro yer aldığı bu renkli afiş, senaryonun dolu dizgin atmosferini yansıtırken, diziye olan merakı daha da arttırdı.

Afişte usta oyuncu Ayda Aksel'in canlandırdığı Hicran karakterinin elinde bir saksı içinde yer alan Kardelen çiçeği, dizinin adına atıfta bulunurken; zemin üzerindeki saksıdan ayrılmış olan kardelen dalı ise dikkatleri üzerine çekti.

(Kaynak: atv)

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardelenler bu akşam 20.00'de atv'de!