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Beklenen gün geldi! Kardelenler bu akşam ilk bölümüyle atv’de!

Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM’den atv ekranları için yeni bir dizi daha! Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler için beklenen gün geldi. Peki bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan ilk bölümde neler yaşanacak? İşte heyecanla beklenen Kardelenler dizisine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 13:32
Beklenen gün geldi! Kardelenler bu akşam ilk bölümüyle atv’de!

İÇİNDEKİLER

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    Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler için beklenen gün geldi.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    KARDELENLER İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır. Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

    Kardelenler 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    KARDELENLER OYUNCU KADROSU

    Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit)

    "Kardelenler" dizisinin 3. tanıtımı yayında!: Heyecan zirveye çıktı!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    KARDELENLER'İN AFİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

    Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in afişi sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine topladı. Dizi oyuncularının tam kadro yer aldığı bu renkli afiş, senaryonun dolu dizgin atmosferini yansıtırken, diziye olan merakı daha da arttırdı.

    Afişte usta oyuncu Ayda Aksel'in canlandırdığı Hicran karakterinin elinde bir saksı içinde yer alan Kardelen çiçeği, dizinin adına atıfta bulunurken; zemin üzerindeki saksıdan ayrılmış olan kardelen dalı ise dikkatleri üzerine çekti.

    Kardelenler 1. bölüm 2. fragman!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardelenler bu akşam 20.00'de atv'de!

    ATV'nin yeni dizisi Kardelen'den ilk tanıtım

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