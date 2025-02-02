Kardelenler dizisi konusu nedir, 1. bölümde neler olacak? ATV dizisi Kardelenler oyuncu kadrosu!

(Kaynak: ATV)

Kardelenler Dizisinin Konusu Nedir?

Aile bağları, aşk, umut ve zorlu hayat mücadelesinin iç içe geçtiği Kardelenler, izleyicilere drama dolu bir hikâye sunacak.

Dizinin merkezinde, uzun yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen Korkmaz kardeşlerin yaşadığı yüzleşme var. Ancak bu buluşma, beklenmedik bir olayla trajediye dönüşecek ve o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.