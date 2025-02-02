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Kardelenler dizisi konusu nedir, 1. bölümde neler olacak? ATV dizisi Kardelenler oyuncu kadrosu!

ATV’nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler izleyicileri etkileyici bir dram ve gerilim hikayesiyle ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği senaryosunu ise deneyimli yazar Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizi aile bağları, geçmişin sırları ve kaçınılmaz yüzleşmeler ekseninde gelişen sürükleyici bir öykü sunuyor.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 15:26
Kardelenler dizisi konusu nedir, 1. bölümde neler olacak? ATV dizisi Kardelenler oyuncu kadrosu!

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    ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kardelenler dizisinin yayın tarihi belli oldu. Usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiren NGM imzalı dizi 2 Şubat Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kardelenler Dizisinin Konusu Nedir?

    Aile bağları, aşk, umut ve zorlu hayat mücadelesinin iç içe geçtiği Kardelenler, izleyicilere drama dolu bir hikâye sunacak.

    Dizinin merkezinde, uzun yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen Korkmaz kardeşlerin yaşadığı yüzleşme var. Ancak bu buluşma, beklenmedik bir olayla trajediye dönüşecek ve o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kardelenler Oyuncu Kadrosu

    Dizide usta isimlerle birlikte genç yetenekler de yer alıyor. İşte karakterler ve onları canlandıran oyuncular:

    Ayda Aksel (Hicran) – Sabırlı, fedakâr bir anne. Tüm hayatını ailesine adamış, ancak büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak.

    Barış Falay (Koray) – Şık, gösterişli ama kibirli bir adam. Korkmaz ailesinin damadı.

    Serhat Kılıç (Raci) – Çıkarcı ve üçkâğıtçı bir adam. İnsanları ikna etmekte oldukça başarılı.

    Ahu Yağtu (Menekşe) – Zenginlik tutkunu, kocasının gölgesinde yaşamaya alışmış bir kadın.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)
    Edip Tepeli (Kahraman) – Sessiz ve içine kapanık biri. Hayatın zorlukları karşısında mücadele etmeye çalışıyor.

    Hakan Salınmış (Arif) – Hicran'ın eşi, ailesinin huzuru için çabalayan bir adam.

    Uğur Uzunel (Çınar) – Korkmaz ailesinin en küçük çocuğu, hayalperest ve özgürlüğüne düşkün biri.

    Nur Yazar (Gülcan) – Para için her şeyi göze alabilecek, hırslarıyla yaşayan bir kadın.

    Ece Yaşar (Fatoş) – Zeki ve stratejik düşünen biri, ailesinin geleceğini garantiye almak için her yolu deneyecek.

    Haktan Zavlak (Yankı) – Karizmatik, popüler ve dikkat çeken bir genç.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Zeynep Atılgan (Aysel) – Çalışkan, mücadeleci ve cesur bir kadın. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayacak.

    Mehmet Fatih Obuz (Ferit) – Ailenin genç fertlerinden biri, geleceğe dair büyük planları var.

    İlk Bölümde Neler Olacak?

    Dizinin ilk bölümünde, Hicran'ın ailesini bir araya getirme çabası beklenmedik bir olayla altüst olacak. Kardeşler ve enişteleri Koray arasında gerilim tırmanacak, bu gerilim şok edici bir gelişmeyle sonuçlanacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Hicran, hayatının en büyük acısını yaşarken, ailesinin parçalanmasını önleyebilecek mi? Kardelenler, derin karakter analizleri, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyunculuklarıyla Pazar akşamlarının yeni favorisi olmaya aday.

    📺 Kardelenler ilk bölümüyle 2 Şubat Pazar günü ATV'de!

    Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATVnin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATVnin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?
    Kardelenler nerede, hangi ilde çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler gerçek hikayeden mi uyarlama?

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