Özge Ulusoy’dan filtre itirafı! Sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

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Ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fotoğraflarımı post yaparken bazı programlar kullanıyorum. Işıklar açılıyor, kalın çıkan yerle inceliyor. Onun dışında yüzüme filtreleri direk kullanmıyorum. Garip çıkıyorlar çünkü göz, burun, ağız direk büyüyor. Onları çok tercih etmiyordum. İyi olmuş bence. Herkes program kullanıyor, kullanmıyorum diyen yalan söylüyor"