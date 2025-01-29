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Özge Ulusoy’dan filtre itirafı! Sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

Ünlü model Özge Ulusoy, sosyal medyanın gündemine oturan filtrelerin kaldırılması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. “Benim de sabit birkaç tane filtrem vardı” diyen Ulusoy’un açıklamaları, bazı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. İşte Özge Ulusoy’un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 12:35 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 12:35
Özge Ulusoy’dan filtre itirafı! Sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

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    Ünlü model Özge Ulusoy, hem kariyeri hem de Faruk Çolakoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirdi. Ulusoy, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü model, sosyal medyanın gündemine oturan filtrelerin kaldırılması hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Özge Ulusyoy filtreler hakkında "Benim de sabit birkaç tane filtrem vardı. Onun dışında çok aşırı derecede filtre kullanmıyordum" dedi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fotoğraflarımı post yaparken bazı programlar kullanıyorum. Işıklar açılıyor, kalın çıkan yerle inceliyor. Onun dışında yüzüme filtreleri direk kullanmıyorum. Garip çıkıyorlar çünkü göz, burun, ağız direk büyüyor. Onları çok tercih etmiyordum. İyi olmuş bence. Herkes program kullanıyor, kullanmıyorum diyen yalan söylüyor"

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ulusoy, bu söylemleriyle kız sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ulusoy'a tepki gösterdi.

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