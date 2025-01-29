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3 saat önce dua istemişti! Fulden Uras'ın en acı günü! “Doyamadım sana babam”

Bensiz Olsun, Aşkından Ölmem Mi Lazım, Ben Ağlarım şarkılarıyla hafızalara kazınan Fulden Uras, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sağlık sorunları ile mücadele eden babası için dua istemişti. Ünlü şarkıcı, paylaşımından üç saat sonra babası Mutlu Otman'ın vefat ettiğini duyurdu. Uras’ın sözleri yürek yaktı.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 12:23
3 saat önce dua istemişti! Fulden Uras’ın en acı günü! Doyamadım sana babam

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    Şarkıcı Fulden Uras, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sağlık sorunları ile mücadele eden babası için dua istemişti.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Ünlü şarkıcı, paylaşımından üç saat sonra babası Mutlu Otman'ın vefat ettiğini duyurdu.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    NE OLMUŞTU?

    Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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