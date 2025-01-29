3 saat önce dua istemişti! Fulden Uras'ın en acı günü! “Doyamadım sana babam”

Şarkıcı Fulden Uras, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sağlık sorunları ile mücadele eden babası için dua istemişti.
Şarkıcı Fulden Uras, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sağlık sorunları ile mücadele eden babası için dua istemişti.
Ünlü şarkıcı, paylaşımından üç saat sonra babası Mutlu Otman'ın vefat ettiğini duyurdu.
Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.