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Başka Bir Gün dizisi nerede, hangi ilde çekildi? ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikayeden mi uyarlama?

ATV’nin büyük merakla beklenen yeni dizisi "Başka Bir Gün" bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer ve Avni Yalçın gibi usta isimleri bir araya getiren dizi duygu yüklü hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölüm tanıtımı ve afişi yayınlanan yapım şimdiden izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:32
Başka Bir Gün dizisi nerede, hangi ilde çekildi? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikayeden mi uyarlama?

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    ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Başka Bir Gün", izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, 30 Ocak 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 20:00'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başka Bir Gün'ün Konusu: Bir Evliliğin Çöküşü

    "Başka Bir Gün", Nehir isimli bir kadının, çocuklarına bakabilmek için avukatlık mesleğini bırakmasıyla başlıyor. Nehir, mutlu bir evlilik sürdüğü kocası Serdar ile birlikte huzurlu bir hayat kurmuşken, bir gün Serdar'ın aniden kaybolmasıyla hayatı bambaşka bir yola giriyor. Dizi, Nehir'in Serdar'ın kaybolmasının ardından değişen yaşamını ve karşılaştığı zorlukları konu alıyor. İzleyicilere, bir kaybolmanın ardındaki gizemli olaylar ve duygusal dönüşümün derinliklerine inmeyi vaat ediyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başka Bir Gün Oyuncuları: Yıldızlar Geçidi

    Dizinin oyuncu kadrosu, her biri alanında başarılı isimlerden oluşuyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın, Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı "Başka Bir Gün"ün oyuncu kadrosu, hikayeye güç katıyor. Ayrıca, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz ve Ezgi Çelik gibi isimler de dizideki önemli rolleri üstleniyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başka Bir Gün Nerede Çekildi?

    "Başka Bir Gün"ün çekimlerinin büyük bölümü, İstanbul'un tarihi sokakları ve iç mekanlarında gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı köyleri ve cadde aralarındaki samimi atmosfer, dizinin genel havasına büyük katkı sağladı. Tarihi ve modern dokunun bir arada kullanıldığı bu mekanlar, dizinin dramaya dayalı atmosferini daha da derinleştiriyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başka Bir Gün Uyarlama Mı?

    "Başka Bir Gün", BBC Wales'in popüler dizisi Keeping Faith'in Türkiye uyarlamasıdır. Orijinal yapım, 2018 yılında büyük ilgi görmüş ve 8,5 milyondan fazla indirilmişti. "Başka Bir Gün" dizisinin senaryosu, Türk televizyonunun başarılı yazarları Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli yönetmen Çağrı Bayrak oturuyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başka Bir Gün'ün Yayın Tarihi: İzleyici Ne Zaman Ekran Başına Geçebilir?

    ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün, 30 Ocak 2025 tarihinde, 20:00'da ekranlarda olacak. Merakla beklenen dizinin ilk bölümü izleyicileri derinden etkilemeye ve ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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