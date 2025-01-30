Başka Bir Gün dizisi nerede, hangi ilde çekildi? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikayeden mi uyarlama?

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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Başka Bir Gün", izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, 30 Ocak 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 20:00'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

(Kaynak: ATV) Başka Bir Gün'ün Konusu: Bir Evliliğin Çöküşü "Başka Bir Gün", Nehir isimli bir kadının, çocuklarına bakabilmek için avukatlık mesleğini bırakmasıyla başlıyor. Nehir, mutlu bir evlilik sürdüğü kocası Serdar ile birlikte huzurlu bir hayat kurmuşken, bir gün Serdar'ın aniden kaybolmasıyla hayatı bambaşka bir yola giriyor. Dizi, Nehir'in Serdar'ın kaybolmasının ardından değişen yaşamını ve karşılaştığı zorlukları konu alıyor. İzleyicilere, bir kaybolmanın ardındaki gizemli olaylar ve duygusal dönüşümün derinliklerine inmeyi vaat ediyor.