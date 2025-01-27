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Son dakika Ayşe Barım tutuklandı mı? 3 saat ifade sonrası tutuklama talebi

12 yıl önce yaşanan Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerle bağlantısı tespit edilen Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 20:07
Son dakika Ayşe Barım tutuklandı mı? 3 saat ifade sonrası tutuklama talebi

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    Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Üç saat süren ifade sonrası Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    MENAJER AYŞE BARIM'A TUTUKLAMA TALEBİ

    12 yıl önce yaşanan Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

    ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ünlü oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada çıkan "tekelleşme" iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü ismin adliyeye çağrılarak ifadesine başvuruldu. Bu gelişmeler devam ederken, Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin yeni bir soruşturmanın merkezinde olduğu ortaya çıktı.

    ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDEYDİ

    Soruşturma kapsamında, menajerliğini yaptığı ünlü isimlerin ifadelerine başvurulması devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve diğer birçok ünlü oyuncu, adliyede verdikleri ifadelerle kamuoyunun dikkatini çekti.

    AYŞE BARIM TUTUKLANDI MI?

    Ayşe Barım'ın tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda nihai karar, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilecek. Olayla ilgili soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni gelişmelerin de yaşanması bekleniyor. Barım'ın avukatlarının savunmalarına dair detaylar ise henüz kamuoyuna yansımış değil.

    Menajer Ayşe Barım’a tutuklama talebiMenajer Ayşe Barım’a tutuklama talebi
    Menajer Ayşe Barım'a tutuklama talebi

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