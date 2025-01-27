Son dakika Ayşe Barım tutuklandı mı? 3 saat ifade sonrası tutuklama talebi

Ünlü menajer Ayşe Barım , Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Üç saat süren ifade sonrası Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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MENAJER AYŞE BARIM'A TUTUKLAMA TALEBİ

12 yıl önce yaşanan Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ünlü oyuncuların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada çıkan "tekelleşme" iddialarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü ismin adliyeye çağrılarak ifadesine başvuruldu. Bu gelişmeler devam ederken, Barım'ın Gezi Parkı olaylarına ilişkin yeni bir soruşturmanın merkezinde olduğu ortaya çıktı.