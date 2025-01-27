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Rekabet Kurumu'nun dijital platform baskınına ait belgeler başsavcılığa gönderildi!

Rekabet Kurumu, dijital platformlara yönelik gerçekleştirdiği baskınlarda ele geçirdiği belgeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekelleşme soruşturması dosyasına gönderdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Rekabet Kurumu’nun dijital platform baskınına ait belgeler başsavcılığa gönderildi!

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    Rekabet Kurumu'nun, dijital platformlara yönelik perşembe günü gerçekleştirdiği baskınlarda el koyduğu belgeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekelleşme soruşturması dosyasına gönderdiği belirtildi.

    Rekabet Kurumu, Netflix, Disney+, BluTV ve Gain gibi popüler dijital platformlara gerçekleştirdiği baskınlarda önemli belgelere el koydu. Tekelleşme soruşturması kapsamında, kurum tarafından toplanan dokümanların savcılığa iletildiği bildirildi.

    Baskın sırasında ele geçirilen belgeler arasında dijital platformların yetkililerinin e-posta ve WhatsApp yazışmaları, şirket faturaları ve çeşitli evraklar bulunduğu öne sürüldü.

    ID İletişim Menajerlik Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım üzerinden gündeme gelen tekelleşme iddialarının ardından, Rekabet Kurumu dijital platformlara yönelik kapsamlı baskın düzenlemişti.

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