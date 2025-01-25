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Wanda Nara ile L-Gante ayrılığa daha fazla dayanamadı! Icardi’nin aşk dolu paylaşımlarının ardından flaş hamle!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara, geçen günlerde genç sevgilisi L- Gante ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Wanda Nara ve L-Gante çifti ayrılığa daha fazla dayanamadı. Ünlü çift barıştıklarını sosyal medyadan duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:20 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:20
Wanda Nara ile L-Gante ayrılığa daha fazla dayanamadı! Icardi’nin aşk dolu paylaşımlarının ardından flaş hamle!

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    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, iki kızının annesi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı. Nara, çocuklarının babasını L-Gante ile aldattı.

    Wanda Nara | Kaynak: Sosyal medyaWanda Nara | Kaynak: Sosyal medya

    Wanda Nara ile Mauro Icardi ihanet olayının ardından birçok skandalla gündeme geldi. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Nara, geçen haftalarda bir açıklama yaptı ve L-Gante ile ayrıldığını duyurdu.

    China Suarez ile Mauro Icardi | Kaynak: Sosyal medyaChina Suarez ile Mauro Icardi | Kaynak: Sosyal medya

    Ayrılığın ardından Wanda Nara ile Icardi'nin barışacağı yönündeki söylentiler ortaya çıkarken yıldız futbolcu, China Suarez ile aşk yaşadığını sürpriz bir şekilde ilan etti.

    China Suarez ile Mauro Icardi | Kaynak: Sosyal medyaChina Suarez ile Mauro Icardi | Kaynak: Sosyal medya

    China Suarez ile Mauro Icardi mutluluk pozlarıyla sık sık gündem olurken Wanda Nara cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı.

    Wanda Nara ile L-Gante | Kaynak: Sosyal medyaWanda Nara ile L-Gante | Kaynak: Sosyal medya

    Nara, genç sevgilisi L- Gante ile ilişkisine yeni bir şans daha verdi. İkiliden aşk dolu paylaşımlarda gecikmedi.

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