Wanda Nara ile L-Gante ayrılığa daha fazla dayanamadı! Icardi’nin aşk dolu paylaşımlarının ardından flaş hamle!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, iki kızının annesi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı. Nara, çocuklarının babasını L-Gante ile aldattı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, iki kızının annesi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı. Nara, çocuklarının babasını L-Gante ile aldattı.
Wanda Nara ile Mauro Icardi ihanet olayının ardından birçok skandalla gündeme geldi. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Nara, geçen haftalarda bir açıklama yaptı ve L-Gante ile ayrıldığını duyurdu.
Ayrılığın ardından Wanda Nara ile Icardi'nin barışacağı yönündeki söylentiler ortaya çıkarken yıldız futbolcu, China Suarez ile aşk yaşadığını sürpriz bir şekilde ilan etti.
China Suarez ile Mauro Icardi mutluluk pozlarıyla sık sık gündem olurken Wanda Nara cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı.
Nara, genç sevgilisi L- Gante ile ilişkisine yeni bir şans daha verdi. İkiliden aşk dolu paylaşımlarda gecikmedi.