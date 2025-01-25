Wanda Nara ile L-Gante ayrılığa daha fazla dayanamadı! Icardi’nin aşk dolu paylaşımlarının ardından flaş hamle!

Wanda Nara | Kaynak: Sosyal medya

Wanda Nara ile Mauro Icardi ihanet olayının ardından birçok skandalla gündeme geldi. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Nara, geçen haftalarda bir açıklama yaptı ve L-Gante ile ayrıldığını duyurdu.