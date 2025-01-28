MFÖ üyesi Fuat Güner ameliyat olacak! İşte 76 yaşındaki Fuat Güner’in son sağlık durumu...

MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner ameliyat oldu. 76 yaşındaki Güner'e 9 Ocak'ta kalça protezi takıldı.
MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner ameliyat oldu. 76 yaşındaki Güner'e 9 Ocak'ta kalça protezi takıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu ve eskisine göre daha rahat yürüdüğünü dile getiren Güner, bir ameliyat daha olacağını söyledi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Güner "Sinir uçlarım çürümüş. O nedenle sağ bacağıma kalça protezi takıldı" dedi.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "7-8 ay sonra sol taraftan da aynı operasyonu geçireceğim. Şimdi rahat yürüyorum, çabuk toparlandım. 10-15 gün sonra normal hayatıma döneceğim"