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MFÖ üyesi Fuat Güner ameliyat olacak! İşte 76 yaşındaki Fuat Güner’in son sağlık durumu...

MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner’e 9 Ocak’ta kalça protezi takılmıştı. Ünlü sanatçının bir ameliyat daha olacağı öğrenildi. “Sinir uçlarım çürümüş” diyen Güner, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:40
MFÖ üyesi Fuat Güner ameliyat olacak! İşte 76 yaşındaki Fuat Güner’in son sağlık durumu...

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    MFÖ grubunun üyesi Fuat Güner ameliyat oldu. 76 yaşındaki Güner'e 9 Ocak'ta kalça protezi takıldı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Sağlık durumunun iyi olduğunu ve eskisine göre daha rahat yürüdüğünü dile getiren Güner, bir ameliyat daha olacağını söyledi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Güner "Sinir uçlarım çürümüş. O nedenle sağ bacağıma kalça protezi takıldı" dedi.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "7-8 ay sonra sol taraftan da aynı operasyonu geçireceğim. Şimdi rahat yürüyorum, çabuk toparlandım. 10-15 gün sonra normal hayatıma döneceğim"

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