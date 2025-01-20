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Hacı Sabancı’nın oğlunun annesi Fatma Demir kimdir?

Fatma Demir’in açtığı babalık davası, iş insanı Hacı Sabancı’nın hayatında yeni bir dönemin kapısını araladı. Adli Tıp raporuyla kesinleşen babalık sonucu, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkesin merak ettiği isim Fatma Demir oldu.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:52 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:52
Hacı Sabancı’nın oğlunun annesi Fatma Demir kimdir?

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    İş dünyasının tanınmış ismi Hacı Sabancı, açılan babalık davasıyla bir kez daha gündemde. Fatma Demir tarafından başlatılan dava, Adli Tıp'tan gelen %99.99'luk DNA sonucu ile yeni bir boyut kazandı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    HACI SABANCI'NIN OĞLUNUN ANNESİ FATMA DEMİR KİMDİR?

    Fatma Demir'in açtığı babalık davası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Adli Tıp raporuyla kesinleşen babalık sonucu, iş insanı Hacı Sabancı'nın hayatında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu gelişmeyle birlikte sosyal medyada büyük ilgi gören davanın ardından, birçok kişi Fatma Demir'in kim olduğunu merak etmeye başladı. İşte, Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'ın annesi olan Fatma Demir'in hayatına dair detaylar…

    KİMDİR FATMA DEMİR?

    Son dönemde iş insanı Hacı Sabancı ile yaşadığı babalık davasıyla gündeme gelen Fatma Demir, 4 yaşındaki oğlu Uzay Sabancı'nın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yapılan DNA testleri sonucunda, %99.99 oranında Hacı Sabancı'nın biyolojik baba olduğu tescillendi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:

    "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibariyle Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olduğu tespit edildi."

    TANIŞMA HİKAYESİ VE İLİŞKİSİ

    Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başladı. İkili, zaman zaman bir araya geldi ve Los Angeles'ta tatil yaptıkları iddia edildi. Ancak ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği belirtiliyor.

    2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşen Fatma Demir, bu evliliği kısa sürede sonlandırdı. Boşanma sonrası zor bir süreç geçiren Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için yardım talep etti. İddialara göre Sabancı, Demir'e maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

    Fatma Demir ve oğluFatma Demir ve oğlu

    OĞLU UZAY'IN DOĞUMU

    Fatma Demir, 2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay'ı dünyaya getirdi. Hukuki sürecin tamamlanması ve babalığın resmileşmesiyle birlikte gözler, Sabancı ailesinin bu duruma vereceği tepkiye çevrildi. Fatma Demir ve oğlu Uzay'ın geleceğiyle ilgili süreçlerin bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

    Hacı Sabancı ve eşi Nazlı SabancıHacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı

    Hacı Sabancı ve Fatma Demir'in arasındaki bu dava, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kamuoyu, olayın ardından Sabancı ailesinin atacağı adımları yakından takip ediyor.

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