Nazlı Kayı kimdir? Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Sosyete ’Babalık davası’ olayıyla çalkanıyor

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile dünyaevine girmiş ve çift çocuk sahibi olmuştu. Ancak iş dünyasının ünlü isminin özel hayatında yaşanan bir dava gündeme bomba gibi düştü.

NAZLI KAYI KİMDİR? 31 yaşında olan Nazlı Kayı Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte.

Hacı Sabancı 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.