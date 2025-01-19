Nazlı Kayı kimdir? Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? Sosyete ’Babalık davası’ olayıyla çalkanıyor

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile dünyaevine girmiş ve çift çocuk sahibi olmuştu. Ancak iş dünyasının ünlü isminin özel hayatında yaşanan bir dava gündeme bomba gibi düştü.
NAZLI KAYI KİMDİR?
31 yaşında olan Nazlı Kayı Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.
Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Kayı uzun bir süredir cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte.
Hacı Sabancı 2020 kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
İş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle hayatlarını birleştirdi.
BABALIK DAVASI SONUÇLANDI
Sosyetede yılın bombası patladı... Hacı Sabancı'ya "babalık" davasında karar çıktı. Mahkeme 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babasının %99.99 oranla Hacı Sabancı olduğunu duyurdu.
Mahkeme 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babasının %99.99 oranla Hacı Sabancı olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu'nun Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yayımlanan raporda "Hacı Sabancı'nın %99,99 Uzay **** biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve ilişkiden Uzay isimli bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayıp Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadınla ilgili düzenlenen raporda ise "DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne" denildi.
GÖZLER NAZLI KAYI'YA ÇEVRİLDİ
Bilindiği üzere Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı ile 2021'de Nazlı Kayı ile dünyaevine girmiş, 15 Ağustos 2023'te kızı Arzu Alara'yı kucağına almıştı.
Fatma D.'nin açtığı dava sonrası Uzay D'nin babasının Hacı Sabancı olduğunun ortaya çıkması sonrası gözler Nazlı Kayı'ya çevrildi.