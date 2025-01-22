2025 Grammy Ödülleri’nin sunucusu belli oldu! Art arda 5 kez...

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, bu yıl 67'nci kez sahiplerini bulacak. 2 Şubat 2025'te düzenlenecek törende, komedyen ve televizyon sunucusu Trevor Noah bir kez daha sahne alacak.

Trevor Noah | Kaynak: DHA

Noah, art arda 5'inci kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak.

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek ödül töreni, müzik dünyasının en iyilerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki orman yangınlarından etkilenenler için farkındalık oluşturmayı ve yardım toplamayı amaçlayacak.