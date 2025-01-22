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2025 Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu! Art arda 5 kez...

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri için geri sayım başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken 2025 Grammy Ödülleri'nin sunucusu da belli oldu. İşte detaylar...

DHA DHA
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:46
2025 Grammy Ödülleri’nin sunucusu belli oldu! Art arda 5 kez...

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    Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, bu yıl 67'nci kez sahiplerini bulacak. 2 Şubat 2025'te düzenlenecek törende, komedyen ve televizyon sunucusu Trevor Noah bir kez daha sahne alacak.

    Trevor Noah | Kaynak: DHATrevor Noah | Kaynak: DHA

    Noah, art arda 5'inci kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak.

    Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenecek ödül töreni, müzik dünyasının en iyilerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki orman yangınlarından etkilenenler için farkındalık oluşturmayı ve yardım toplamayı amaçlayacak.

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