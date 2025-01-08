Emre Belözoğlu motosiklet kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu , Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi. Yaşanan olayın ardından futbolseverler, eski milli futbolcunun sağlık durumunu merak ediyor. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Belözoğlu'nun durumu hakkında yapılan açıklamalar ise rahat bir nefes aldırdı.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Emre Belözoğlu'nun kazada ağır bir yara aldığı, yalnızca küçük sıyrıkların oluştuğu öğrenildi. Olayın ardından kontrol amaçlı tedavi kaldırılan Belözoğlu'nun yapılan tetkiklerinde ciddi bir sorun tespit edilmedi. Ancak sol kıvrımda ödem oluştuğu belirtildi. Hastanede kısa bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Belözoğlu'nun eve döndüğü ve ayrıldığı ve iyi olduğu bildirildi.

Beykoz'da yaşanan kazada, motosikletini kontrol etmekte zorlanan Belözoğlu'nun hafif bir şekilde düştüğü ifade edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Belözoğlu'nun genel sağlık kaybının iyi olduğu açıklanırken, yaşanan bu patlama olayının ciddi bir sonuç doğurmadığı belirtildi.