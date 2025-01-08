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Emre Belözoğlu motosiklet kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, bugün Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi. Olayın ardından Belözoğlu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. İşte Emre Belözoğlu'nun sağlık durumu ve yaşanan kazaya dair detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 22:53 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 22:53
Emre Belözoğlu motosiklet kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

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    Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu, Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi. Yaşanan olayın ardından futbolseverler, eski milli futbolcunun sağlık durumunu merak ediyor. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Belözoğlu'nun durumu hakkında yapılan açıklamalar ise rahat bir nefes aldırdı.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    EMRE BELÖZOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Emre Belözoğlu'nun kazada ağır bir yara aldığı, yalnızca küçük sıyrıkların oluştuğu öğrenildi. Olayın ardından kontrol amaçlı tedavi kaldırılan Belözoğlu'nun yapılan tetkiklerinde ciddi bir sorun tespit edilmedi. Ancak sol kıvrımda ödem oluştuğu belirtildi. Hastanede kısa bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Belözoğlu'nun eve döndüğü ve ayrıldığı ve iyi olduğu bildirildi.

    Beykoz'da yaşanan kazada, motosikletini kontrol etmekte zorlanan Belözoğlu'nun hafif bir şekilde düştüğü ifade edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Belözoğlu'nun genel sağlık kaybının iyi olduğu açıklanırken, yaşanan bu patlama olayının ciddi bir sonuç doğurmadığı belirtildi.

    EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDEN KISA NOTLAR

    Türk futbolunun muhteşem isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine adım attı. İşte görev yaptığı takımlardan bazıları:

    F.Bahçe: 2020'de sportif direktör olarak göreve başlayan Belözoğlu, 2021'de sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü üstlendi.

    Başakşehir: 2021-2023 yılları arasında Başakşehir'i çalıştırdı ve 1.78'lik puan elde etti.

    MKE Ankaragücü: Son olarak MKE Ankaragücü'nde görev yapan Belözoğlu, burada ise 1.32 puan topladı.

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