Edip Akbayram’dan kötü haber: Entübe edildi!

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan kötü haber geldi. Şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü.
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan kötü haber geldi. Şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor.
İLK AÇIKLAMA KIZINDAN!
Hürriyet'te yer alan habere göre; Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Türkü Akbayram "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" dedi.