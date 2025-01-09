Edip Akbayram’dan kötü haber: Entübe edildi!

Edip Akbayram (Kaynak: Sosyal medya ekran alıntısı)

İLK AÇIKLAMA KIZINDAN!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkü Akbayram "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" dedi.