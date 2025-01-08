Selim İleri kimdir, neden vefat etti? Biyografisi ve eserleri

Türk edebiyatının usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri , 75 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İleri, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve akşam saatlerinde hayatını kaybetmiştir.

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SELİM İLERİ KİMDİR?



"Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi.



Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren (1968) Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. İlk romanı Destan Gönüller (1973)'dir. Selim İleri'nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı 1976'da yayımlandı.

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.

SELİM İLERİ NEDEN VEFAT ETTİ?

Bir süredir rahatsız olduğu bilinen Selim İleri'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu sabah hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 8 Ocak 2025 tarihinde ise 75 yaşındaki Selim İleri'nin hayatını kaybettiği açıklandı.