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Selim İleri kimdir, neden vefat etti? Biyografisi ve eserleri

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Selim İleri, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki ünlü yazar, senarist ve eleştirmen, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Selim İleri’nin ölümü edebiyat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 22:36 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 22:36
Selim İleri kimdir, neden vefat etti? Biyografisi ve eserleri

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    Türk edebiyatının usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İleri, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve akşam saatlerinde hayatını kaybetmiştir.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    SELİM İLERİ KİMDİR?

    "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi.

    Atatürk Erkek Lisesi'ni bitiren (1968) Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı. İlk romanı Destan Gönüller (1973)'dir. Selim İleri'nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan Her Gece Bodrum romanı 1976'da yayımlandı.

    Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

    Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.

    SELİM İLERİ NEDEN VEFAT ETTİ?

    Bir süredir rahatsız olduğu bilinen Selim İleri'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bu sabah hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 8 Ocak 2025 tarihinde ise 75 yaşındaki Selim İleri'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

    SELİM İLERİ'NİN ESERLERİ

    ÖYKÜLER

    Cumartesi Yalnızlığı (1968, Adam)

    Pastırma Yazı (1971, Bilgi)

    Dostlukların Son Günü (1975, Bilgi) – 1978 Sait Faik Hikâye Ödülü

    Bir Denizin Eteklerinde (1980, Altın)

    Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler... (1982, Adam)

    Son Yaz Akşamı (1983, Altın)

    Kötülük (1992, Remzi)

    Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006, Doğan)

    Yağmur Akşamları (2011, Everest)

    ROMANLAR

    Destan Gönüller (1973, Hürriyet)

    Her Gece Bodrum (1976, Bilgi) – 1977 TDK Roman Ödülü

    Ölüm İlişkileri (1979, Bilgi)

    Cehennem Kraliçesi (1980, Altın)

    Bir Akşam Alacası (1980, Altın)

    Yaşarken ve Ölürken (1981, Altın)

    Ölünceye Kadar Seninim (1983, Altın)

    Yalancı Şafak (1984, Altın)

    Saz Caz Düğün Varyete (1984, Altın)

    Hayal ve Istırap (1986, Altın)

    Kafes (1987, Özgür Yayın)

    Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991, Can)

    Kırık Deniz Kabukları (1993, Can)

    Gramafon Hala Çalıyor (1995, YKY)

    Cahide - Ölüm ve Elmas (1995, YKY)

    Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler (1997, Oğlak)

    Ada, Her Yalnızlık Gibi (1999, Oğlak)

    Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin (2000, Oğlak)

    Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak (2001, Doğan)

    Yarın Yapayalnız (2004, Doğan)

    İstanbul Lâle İle Sümbül (2007, Doğan)

    Hepsi Alev (2007, Doğan)

    Daha Dün (2008, Doğan)

    Bu Yalan Tango (2010, Everest)

    Mel'un - Bir Us Yarılması (2013, Everest)

    Sona Ermek (2017, Everest)

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