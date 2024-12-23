Ünlü oyuncu 70 yaşında 145'ten 55 kiloya düşme formülünü anlattı! "Kendimi normal bir insan gibi hissediyorum"

"Mrs. Doubtfire" dizisinin sevilen oyuncusu Harvey Fierstein, zayıflama ilacı "Zepbound" sayesinde 55 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. En ağır olduğu dönemde 145 kiloya ulaşan Fierstein, bu süreçteki deneyimlerini paylaştı.
"Mrs. Doubtfire" dizisinin sevilen oyuncusu Harvey Fierstein, zayıflama ilacı "Zepbound" sayesinde 55 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. En ağır olduğu dönemde 145 kiloya ulaşan Fierstein, bu süreçteki deneyimlerini paylaştı.
"NORMAL BİR İNSAN GİBİ TOK OLMAK"
70 yaşındaki Fierstein, "İlacın benim için yaptığı şey gerçekten diyet yapıyormuş gibi hissetmemem" diyerek, arkadaşlarıyla yemek yerken eski alışkanlıklarını kontrol altında tutabildiğini belirtti.
"Masadaki tüm ekmekleri yemek zorunda kalmıyorum ve akşam yemeğimden sonra dondurma yemeye gitmiyorum. Tok olmanın ne demek olduğunu nihayet biliyorum."
KİLO ALIP VERME DÖNGÜSÜNDE SIKIŞIP KALDI
Fierstein, kilo alıp verme döngüsünde sıkışıp kaldığını ve bunun fiziksel olduğu kadar psikolojik bir mücadele olduğunu ifade etti. "İnsanlar şişman olmanın bir tercih olmadığını anlamıyorlar" diyerek, bu durumun vücudun işleyişindeki bir uyumsuzlukla ilgili olduğuna inandığını belirtti.
ÜNLÜLERİN KİLO VERME SÜRECİ
Harvey Fierstein'ın yanı sıra Oprah Winfrey, Kelly Clarkson ve Sharon Osbourne gibi ünlüler de Ozempic ve Zepbound gibi kilo verme ilaçlarını tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ancak, her ilacın herkes için etkili olmadığı biliniyor. Tracy Morgan, Ozempic kullandığı dönemde kilo aldığını açıklamış ve ilacın beklenen etkiyi göstermediğini söylemişti.
ZEPBOUND NEDİR?
Etken Maddesi: Bimagrumab
Kullanım Alanı: Obezite tedavisinde geliştirilmiştir. Kas kitlesini artırma ve yağ dokusunu azaltma amacı taşır.
Nasıl Çalışır?
Aktivin reseptör tip IIb'yi hedef alır.
Kas büyümesini desteklerken yağ kaybını teşvik eder.
Uygulama Şekli: Klinik çalışmalarda genellikle belirli aralıklarla enjeksiyon olarak uygulanmaktadır.
Yan Etkiler:
Henüz yaygın kullanımda olmadığı için yan etkileri konusunda sınırlı bilgi bulunmaktadır, ancak kas-iskelet sistemiyle ilgili rahatsızlıklar ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonları gözlemlenebilir.
UYARI
Ozempic ve Zepbound, yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır ve yanlış veya reçetesiz kullanım ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Ozempic, Tip 2 diyabet ve kilo kaybı için FDA onaylı bir ilaç olup mide bulantısı, pankreatit gibi yan etkilere neden olabilir. Zepbound ise obezite ve kas kitlesi yönetimi için geliştirilmekte olan bir ilaçtır ve henüz araştırma aşamasındadır. Bu ilaçların hamilelikte, emzirme döneminde veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Sosyal medyada kilo kaybı amacıyla yaygın şekilde kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarına yol açabilir.