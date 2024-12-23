Ünlü oyuncu 70 yaşında 145'ten 55 kiloya düşme formülünü anlattı! "Kendimi normal bir insan gibi hissediyorum"

Harvey Fierstein 'ın yanı sıra Oprah Winfrey, Kelly Clarkson ve Sharon Osbourne gibi ünlüler de Ozempic ve Zepbound gibi kilo verme ilaçlarını tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ancak, her ilacın herkes için etkili olmadığı biliniyor. Tracy Morgan, Ozempic kullandığı dönemde kilo aldığını açıklamış ve ilacın beklenen etkiyi göstermediğini söylemişti.

UYARI

Ozempic ve Zepbound, yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır ve yanlış veya reçetesiz kullanım ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Ozempic, Tip 2 diyabet ve kilo kaybı için FDA onaylı bir ilaç olup mide bulantısı, pankreatit gibi yan etkilere neden olabilir. Zepbound ise obezite ve kas kitlesi yönetimi için geliştirilmekte olan bir ilaçtır ve henüz araştırma aşamasındadır. Bu ilaçların hamilelikte, emzirme döneminde veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Sosyal medyada kilo kaybı amacıyla yaygın şekilde kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarına yol açabilir.