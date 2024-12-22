Leyla dizisinin Tufan’ı İbrahim Ceyhan’ın sevgilisi ortaya çıktı! 42’lik isim gönlünü oyuncu arkadaşına kaptırdı

Magazin kulisleri, Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç hakkında çıkan aşk haberleriyle çalkalanıyor. İddialara göre, iki oyuncu geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de baş başa vakit geçirirken görüntülendi.

HALİL İBRAHİM CEYHAN VE RÜYA CORİÇ AŞK YAŞIYOR Halil İbrahim Ceyhan, televizyon dünyasında "Emanet" ve "Kirli Sepeti" gibi yapımlarda gösterdiği performanslarla adını geniş kitlelere duyurmuş bir oyuncu olarak biliniyor.

Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Ceyhan, son dönemde "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet..." dizisiyle ekranlarda yer alıyor.

Ceyhan'ın geçmişte dizi setinde başlayan ve dönemin popüler isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişki, bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Bu yeni iddialar, oyuncunun özel hayatını bir kez daha dikkatlerin odağına çekti.