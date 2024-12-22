Leyla dizisinin Tufan’ı İbrahim Ceyhan’ın sevgilisi ortaya çıktı! 42’lik isim gönlünü oyuncu arkadaşına kaptırdı

Magazin kulisleri, Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç hakkında çıkan aşk haberleriyle çalkalanıyor. İddialara göre, iki oyuncu geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de baş başa vakit geçirirken görüntülendi.
HALİL İBRAHİM CEYHAN VE RÜYA CORİÇ AŞK YAŞIYOR
Halil İbrahim Ceyhan, televizyon dünyasında "Emanet" ve "Kirli Sepeti" gibi yapımlarda gösterdiği performanslarla adını geniş kitlelere duyurmuş bir oyuncu olarak biliniyor.
Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Ceyhan, son dönemde "Leyla: Hayat...Aşk...Adalet..." dizisiyle ekranlarda yer alıyor.
Ceyhan'ın geçmişte dizi setinde başlayan ve dönemin popüler isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişki, bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Bu yeni iddialar, oyuncunun özel hayatını bir kez daha dikkatlerin odağına çekti.
Rüya Coriç ise "Kimse Bilmez", "Köy Düğünü" ve "Biz Ayrılamayız" gibi yapımlarla tanınan bir isim. 28 yaşındaki Coriç, yeteneği ve sahne duruşuyla dikkat çekiyor. Oyuncunun kariyer yolculuğu, onu son yıllarda sektörde adından söz ettiren isimlerden biri hâline getirdi.
İLİŞKİ İDDİALARI DOĞRU MU?
İkilinin ilişkisi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, magazin kulislerinde bu haber geniş yankı uyandırdı.
YAŞ FARKI TARTIŞMALARI
Halil İbrahim Ceyhan'ın 42 yaşında, Rüya Coriç'in ise 28 yaşında olması sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı. Bazı takipçiler yaş farkını eleştirirken, kimileri ise oyuncuların ilişkisinin yaşla değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. İddialar üzerine taraflardan henüz bir açıklama gelmemesi, konunun daha fazla konuşulmasına neden oldu.
Halil İbrahim Ceyhan ve Rüya Coriç hakkındaki aşk söylentileri, magazin gündemini hareketlendirdi. İkilinin ilişkisinin doğruluğu hakkında net bir bilgi bulunmasa da, bu iddiaların magazin basınında daha uzun süre konuşulması bekleniyor.