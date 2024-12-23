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Haluk Levent hastalığı ne, kalp krizi mi geçirdi? Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı...

Ünlü Anadolu rock sanatçısı Haluk Levent'ten sevenlerini üzen bir haber geldi. 56 yaşındaki sanatçı, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:58 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:05
Haluk Levent hastalığı ne, kalp krizi mi geçirdi? Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı...

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    Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten üzücü bir haber geldi. 56 yaşındaki sanatçı, bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Sevilen sanatçının sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama yapıldı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    HALUK LEVENT'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah gerçekleştirilecek anjiyo sonrasında netleşecek.

    HALUK LEVENT KİMDİR?

    26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Haluk Levent, Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biridir. 1993 yılında çıkardığı "Yollarda" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, bugüne kadar on beş albüm, on bin konser ve iki kitapla Türk müzik tarihine iz bırakmıştır.

    Haluk Levent, çevre davaları ve yardım projeleriyle de tanınmakta; sanatçı kişiliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da ön plandadır.

    HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

    Haluk Levent'in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından hayranları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Göğsünde şiddetli ağrılar hisseden Haluk Levent hastaneye kaldırıldıGöğsünde şiddetli ağrılar hisseden Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
    Göğsünde şiddetli ağrılar hisseden Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

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