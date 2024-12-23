Haluk Levent hastalığı ne, kalp krizi mi geçirdi? Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten üzücü bir haber geldi. 56 yaşındaki sanatçı, bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Sevilen sanatçının sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama yapıldı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten üzücü bir haber geldi. 56 yaşındaki sanatçı, bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Sevilen sanatçının sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama yapıldı.
HALUK LEVENT'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah gerçekleştirilecek anjiyo sonrasında netleşecek.
26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Haluk Levent, Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biridir. 1993 yılında çıkardığı "Yollarda" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, bugüne kadar on beş albüm, on bin konser ve iki kitapla Türk müzik tarihine iz bırakmıştır.
Haluk Levent, çevre davaları ve yardım projeleriyle de tanınmakta; sanatçı kişiliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da ön plandadır.
Haluk Levent'in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından hayranları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.