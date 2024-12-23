Haluk Levent hastalığı ne, kalp krizi mi geçirdi? Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılmıştı...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent 'ten üzücü bir haber geldi. 56 yaşındaki sanatçı, bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Sevilen sanatçının sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama yapıldı.

Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, sanatçının tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Haluk Levent 'in sağlık durumu, yarın sabah gerçekleştirilecek anjiyo sonrasında netleşecek.

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğan Haluk Levent, Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biridir. 1993 yılında çıkardığı "Yollarda" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, bugüne kadar on beş albüm, on bin konser ve iki kitapla Türk müzik tarihine iz bırakmıştır.

Haluk Levent, çevre davaları ve yardım projeleriyle de tanınmakta; sanatçı kişiliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da ön plandadır.