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Sinem Ünsal’dan önce Alya o olacaktı! Uzak Şehir kadrosunu beğenmeyip vazgeçti

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, Alya karakterine dair ilginç bir detayıyla gündemde. İddialara göre, Sinem Ünsal’dan önce bu rol için başka bir ünlü isimle anlaşılmıştı. Ancak son anda yaşanan bir gelişme, dizinin seyrini değiştirdi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 23:13 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 23:13
Sinem Ünsal’dan önce Alya o olacaktı! Uzak Şehir kadrosunu beğenmeyip vazgeçti

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    Uzak Şehir dizisi, Alya karakteriyle ilgili bir iddia ile konuşuluyor. Başlangıçta başka bir oyuncuyla anlaşıldığı belirtilen bu rol, son dakika değişikliğiyle bugünkü halini aldı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    İLK SEÇİM ESRA BİLGİÇ'Tİ

    Dizi sektörüne yakın kaynaklar, Uzak Şehir'in ilk hazırlık aşamasında yapım ekibinin Alya rolü için Esra Bilgiç'i düşündüğünü ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığını belirtiyor. Ancak Bilgiç'in projeden ayrılma nedeni bir hayli dikkat çekici. Gelen bilgilere göre Esra Bilgiç, dizi kadrosunu beğenmediği için bu projeden vazgeçti.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    YERİNE SİNEM ÜNSAL GELDİ

    Bilgiç'in projeden ayrılmasının ardından yapım ekibi zaman kaybetmeden yeni bir isim arayışına girdi ve Sinem Ünsal ile anlaştı. Ünsal, kısa sürede Alya karakteriyle büyük beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı. Ancak bu süreç, Esra Bilgiç'in kararının projeyi nasıl etkilediği sorularını da beraberinde getirdi.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    ESRA BİLGİÇ NEDEN VAZGEÇTİ?

    Esra Bilgiç'in, projeden ayrılma gerekçesiyle ilgili kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor. Bir kaynak, oyuncunun senaryoyu çok beğenmesine rağmen, kadroda yer alan bazı isimlerle çalışmak istemediğini öne sürdü. Diğer bir iddia ise Bilgiç'in daha farklı bir projede yer almak istediği yönünde. Ancak oyuncunun bu kararını kesin olarak açıklamaması, hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı.

    UZAK ŞEHİR YOLUNA DEVAM EDİYOR

    Esra Bilgiç'in projeden ayrılması her ne kadar dikkat çekse de, Uzak Şehir, Sinem Ünsal ve diğer başarılı oyuncularıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Alya karakterinin hikayesi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, Esra Bilgiç'in bu kararını ilerleyen süreçte açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu.

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