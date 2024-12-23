Sinem Ünsal’dan önce Alya o olacaktı! Uzak Şehir kadrosunu beğenmeyip vazgeçti

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ESRA BİLGİÇ NEDEN VAZGEÇTİ?

Esra Bilgiç'in, projeden ayrılma gerekçesiyle ilgili kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor. Bir kaynak, oyuncunun senaryoyu çok beğenmesine rağmen, kadroda yer alan bazı isimlerle çalışmak istemediğini öne sürdü. Diğer bir iddia ise Bilgiç'in daha farklı bir projede yer almak istediği yönünde. Ancak oyuncunun bu kararını kesin olarak açıklamaması, hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı.