Sinem Ünsal’dan önce Alya o olacaktı! Uzak Şehir kadrosunu beğenmeyip vazgeçti

Uzak Şehir dizisi, Alya karakteriyle ilgili bir iddia ile konuşuluyor. Başlangıçta başka bir oyuncuyla anlaşıldığı belirtilen bu rol, son dakika değişikliğiyle bugünkü halini aldı.
Uzak Şehir dizisi, Alya karakteriyle ilgili bir iddia ile konuşuluyor. Başlangıçta başka bir oyuncuyla anlaşıldığı belirtilen bu rol, son dakika değişikliğiyle bugünkü halini aldı.
Dizi sektörüne yakın kaynaklar, Uzak Şehir'in ilk hazırlık aşamasında yapım ekibinin Alya rolü için Esra Bilgiç'i düşündüğünü ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığını belirtiyor. Ancak Bilgiç'in projeden ayrılma nedeni bir hayli dikkat çekici. Gelen bilgilere göre Esra Bilgiç, dizi kadrosunu beğenmediği için bu projeden vazgeçti.
Bilgiç'in projeden ayrılmasının ardından yapım ekibi zaman kaybetmeden yeni bir isim arayışına girdi ve Sinem Ünsal ile anlaştı. Ünsal, kısa sürede Alya karakteriyle büyük beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı. Ancak bu süreç, Esra Bilgiç'in kararının projeyi nasıl etkilediği sorularını da beraberinde getirdi.
Esra Bilgiç'in, projeden ayrılma gerekçesiyle ilgili kulislerde farklı söylentiler dolaşıyor. Bir kaynak, oyuncunun senaryoyu çok beğenmesine rağmen, kadroda yer alan bazı isimlerle çalışmak istemediğini öne sürdü. Diğer bir iddia ise Bilgiç'in daha farklı bir projede yer almak istediği yönünde. Ancak oyuncunun bu kararını kesin olarak açıklamaması, hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı.
Esra Bilgiç'in projeden ayrılması her ne kadar dikkat çekse de, Uzak Şehir, Sinem Ünsal ve diğer başarılı oyuncularıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Alya karakterinin hikayesi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, Esra Bilgiç'in bu kararını ilerleyen süreçte açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu.