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Göğsünde şiddetli ağrılar hisseden Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Haluk Levent, göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki sanatçının, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu ve sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:32 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:32
Göğsünde şiddetli ağrılar hisseden Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

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    AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    Haluk Levent. (Instagram)Haluk Levent. (Instagram)

    56 yaşındaki şarkıcı tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı.

    Haluk Levent. (Instagram)Haluk Levent. (Instagram)

    YARIN ANJİYO YAPILACAK
    Haluk Levent'in sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi.

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