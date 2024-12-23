AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
56 yaşındaki şarkıcı tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı.
YARIN ANJİYO YAPILACAK
Haluk Levent'in sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi.