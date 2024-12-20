Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı: "Pilates ve yürüyüş yapıyor"

Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, ailesi tarafından ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi. (İHA)



ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ



Tayfur 3 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.

Ferdi Tayfur (DHA)



Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi.

Ferdi Tayfur (DHA)





TAYFUR PİLATES YAPIYOR



Ferdi Tayfur'un kardeşi Nilüfer Gözalıcı ise "Pilates, yürüyüş yapıyordu. Eski sağlıklı günlerine dönecek inşallah" dedi.