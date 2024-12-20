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Ferdi Tayfur'un sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı: "Pilates ve yürüyüş yapıyor"

Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur Antalya'da ameliyat edilmişti. Son hali ortaya çıkan ünlü sanatçının durumunun iyiye gittiği bildirildi. Kardeşi Nilüfer Gözalıcı Tayfur'un pilates ve yürüyüş yaptığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:07
Ferdi Tayfur’un sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı: Pilates ve yürüyüş yapıyor

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    Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü.

    Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, ailesi tarafından ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi. (İHA)Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, ailesi tarafından ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edildi. (İHA)


    ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

    Tayfur 3 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği Medical Park Antalya Hastanesi'nde ameliyata alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, sanatçı Ferdi Tayfur'u tedavisinin sürdüğü hastanede ziyaret etti.

    Ferdi Tayfur (DHA)Ferdi Tayfur (DHA)

    Vali Şahin'in geçmiş olsun dileğinde bulunup, durumunu sorduğu Tayfur, "Çok iyiyim, teşekkürler" karşılığını verdi.

    Ferdi Tayfur (DHA)Ferdi Tayfur (DHA)



    TAYFUR PİLATES YAPIYOR

    Ferdi Tayfur'un kardeşi Nilüfer Gözalıcı ise "Pilates, yürüyüş yapıyordu. Eski sağlıklı günlerine dönecek inşallah" dedi.

    Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!
    Ferdi Tayfur'un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

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