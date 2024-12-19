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Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürülmüştü. Muğla'dan ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, acilen ameliyata alınmıştı. Tayfur'un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü sanatçının hastane odasındaki son hali de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:02 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:02
Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Yaşamını Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren Ferdi Tayfur, evinde rahatsızlanarak Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Ameliyat sonrası ünlü şarkıcının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

YENİ AÇIKLAMA!
Ameliyatı başarılı geçen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Usta sanatçının doktoru Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un tedavi sürecini ve sağlık durumunu anlattı.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Prof. Dr. Asuman Yavuz, şunları söyledi: "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi.

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum"

Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...