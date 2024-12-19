Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Yaşamını Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren Ferdi Tayfur, evinde rahatsızlanarak Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü.
Ameliyat sonrası ünlü şarkıcının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
YENİ AÇIKLAMA!
Ameliyatı başarılı geçen Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Usta sanatçının doktoru Asuman Yavuz, Ferdi Tayfur'un tedavi sürecini ve sağlık durumunu anlattı.
Prof. Dr. Asuman Yavuz, şunları söyledi: "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm.
Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik.
O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi.
Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum"
İşte Ferdi Tayfur'un son hali...