Ferdi Tayfur’un sağlık durumunda yeni gelişme! Son hali ortaya çıktı! Doktoru böyle duyurdu!

Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm.

Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik.

O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi.

Şuan hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum"