Sandık Kokusu’nda hikayesi bitti! Şimdi o diziye transfer oldu

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Necip Memili , yeni bir projeyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tims&B Productions imzasını taşıyan Kanal D'nin yeni dizisi "Eşref Rüya", ünlü oyuncunun bu sezon yer alacağı yapım olarak açıklandı.

Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Netflix için "Old Money" dizisini çeken Uluç Bayraktar oturacak. Dizinin senaryosu ise Ethem Özışık'ın kaleminden çıkıyor.

Necip Memili'nin, bu sezon kendisine gelen projeler arasında "Eşref Rüya"yı seçmesiyle birlikte dizinin oyuncu kadrosuna olan ilgi de artmış durumda. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan bu yapım, şimdiden sezonun en çok merak edilen projeleri arasına girdi.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, çekimlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. İzleyiciler, Necip Memili'nin bu yeni projede nasıl bir karaktere hayat vereceğini şimdiden heyecanla bekliyor