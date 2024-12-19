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Sandık Kokusu'nda hikayesi bitti! Şimdi o diziye transfer oldu

Son olarak "Sandık Kokusu" dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Necip Memili, yeni sezonda Kanal D’nin iddialı yapımlarından biriyle geri dönüyor. Memili’nin, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği “Eşref Rüya” dizisinde rol alacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 21:24 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 21:24
Sandık Kokusu’nda hikayesi bitti! Şimdi o diziye transfer oldu

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    Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Necip Memili, yeni bir projeyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tims&B Productions imzasını taşıyan Kanal D'nin yeni dizisi "Eşref Rüya", ünlü oyuncunun bu sezon yer alacağı yapım olarak açıklandı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    NECİP MEMİLİ KANAL D'NİN EŞREF RÜYA DİZİSİNDE YER ALACAK!

    Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Necip Memili, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun, Tims&B Productions imzasıyla hazırlanan Kanal D'nin iddialı yeni dizisi "Eşref Rüya"da rol alacağı öğrenildi.

    Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Netflix için "Old Money" dizisini çeken Uluç Bayraktar oturacak. Dizinin senaryosu ise Ethem Özışık'ın kaleminden çıkıyor.

    Necip Memili'nin, bu sezon kendisine gelen projeler arasında "Eşref Rüya"yı seçmesiyle birlikte dizinin oyuncu kadrosuna olan ilgi de artmış durumda. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan bu yapım, şimdiden sezonun en çok merak edilen projeleri arasına girdi.

    EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, çekimlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. İzleyiciler, Necip Memili'nin bu yeni projede nasıl bir karaktere hayat vereceğini şimdiden heyecanla bekliyor

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