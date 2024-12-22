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Can Borcu 2. bölüm 1. fragmanı: Ölüm her şeyi açığa çıkaracak! Kızını korumak için...

21 Aralık Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Can Borcu, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Yayınlandığı ilk andan itibaren sosyal medyada gündem olan dizi izleyicilerden tam not aldı ve olumlu yorumlar geldi. Şimdi ise dizinin ikinci bölüm fragmanı seyirciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 12:53 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 12:53
Can Borcu 2. bölüm 1. fragmanı: Ölüm her şeyi açığa çıkaracak! Kızını korumak için...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Can Borcu dizisinin başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete yer alıyor. Etkileyici kadrosuyla beğeni toplayan dizide, Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu dizinin heyecan verici hikayesini destekliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Can Borcu 2. bölüm fragmanı

    2. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    Dizi Hakkında
    Can Borcu, NTC Medya tarafından yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, Semih Bağcı'nın yönetmenliğini yaptığı bir yapım. Onur Uğraş'ın kaleme aldığı senaryo, izleyicileri derinlemesine etkileyen bir hikayeye dönüşüyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    "Can Borcu" Her Cumartesi ATV'de
    Her Cumartesi saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Can Borcu, dikkat çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Can Borcu 1. Bölüm Özeti:

    Can Borcu dizisinin ilk bölümünde, başarılı avukat Mehmet Musluoğlu'nun kızı Doğa, annesinin intiharından babasını sorumlu tutuyor ve ona duyduğu öfkeyi her fırsatta dile getiriyor. Baba-kız arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar girişimiyle zirveye ulaşır.

    Evlilikte Çürüyen Temeller
    Handan ve Celal'in evlilikleri dışarıdan kusursuz görünse de içten içe bozulmuş durumdadır. Celal, yedi yıldır Handan'ı patronu Emel ile aldatmaktadır. 25. yıl dönümü yemeğine gitmek yerine, geceyi Emel ile bir otel odasında geçirir. Celal'in çelişkili tavırları ve alyansının parmağında olmaması Handan'ı şüpheye düşürür.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Felaketler Zinciri Başlıyor
    Handan, aldığı bir telefonla aldattığına dair kesin bir bilgi edinir ve Emel ile Celal'i otelde yakalar. Aynı anda, Doğa'nın onuncu yaş gününde annesinin intiharını kaldıramayan Doğa, bir binanın tepesine çıkarak babasına son bir kez görüntülü arama yapar. Mehmet, kızını intihardan vazgeçirmek için yola düşer. Ancak yolda bir adama çarpar ve hayatını kurtarmakla kızını kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mehmet, kızını seçer ve onu intihardan vazgeçirir.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Acı Dolu Anlar
    Mehmet, Doğa'yı hastaneye götürürken Handan ve ailesi acılı bir an yaşar. Handan, Celal'in ihanetine uğramış olmanın derin acısıyla yüzleşirken, tüm bu olaylar birbirini takip eden felaketlere yol açar.

    Sonraki hafta yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor!

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