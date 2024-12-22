Can Borcu 2. bölüm 1. fragmanı: Ölüm her şeyi açığa çıkaracak! Kızını korumak için...

(Kaynak: ATV) Can Borcu 1. Bölüm Özeti: Can Borcu dizisinin ilk bölümünde, başarılı avukat Mehmet Musluoğlu'nun kızı Doğa, annesinin intiharından babasını sorumlu tutuyor ve ona duyduğu öfkeyi her fırsatta dile getiriyor. Baba-kız arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar girişimiyle zirveye ulaşır. Evlilikte Çürüyen Temeller

Handan ve Celal'in evlilikleri dışarıdan kusursuz görünse de içten içe bozulmuş durumdadır. Celal, yedi yıldır Handan'ı patronu Emel ile aldatmaktadır. 25. yıl dönümü yemeğine gitmek yerine, geceyi Emel ile bir otel odasında geçirir. Celal'in çelişkili tavırları ve alyansının parmağında olmaması Handan'ı şüpheye düşürür.

(Kaynak: ATV) Felaketler Zinciri Başlıyor

Handan, aldığı bir telefonla aldattığına dair kesin bir bilgi edinir ve Emel ile Celal'i otelde yakalar. Aynı anda, Doğa'nın onuncu yaş gününde annesinin intiharını kaldıramayan Doğa, bir binanın tepesine çıkarak babasına son bir kez görüntülü arama yapar. Mehmet, kızını intihardan vazgeçirmek için yola düşer. Ancak yolda bir adama çarpar ve hayatını kurtarmakla kızını kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Mehmet, kızını seçer ve onu intihardan vazgeçirir.

(Kaynak: ATV) Acı Dolu Anlar

Mehmet, Doğa'yı hastaneye götürürken Handan ve ailesi acılı bir an yaşar. Handan, Celal'in ihanetine uğramış olmanın derin acısıyla yüzleşirken, tüm bu olaylar birbirini takip eden felaketlere yol açar. Sonraki hafta yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor!