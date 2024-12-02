4 bölümde yerle yeksan ettiler! Reytingler ağızları açık bıraktı

Now TV 'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Aşk Evlilik Boşanma dizisi, izleyici kitlesinden beklenen ilgiyi göremeyince erken final kararı alındı. Dramatik hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YÜKSEK BEKLENTİLER, DÜŞÜK REYTİNGLER

Karga Seven Pictures imzasını taşıyan dizi, ilişkiler ve aile bağları temasıyla ekrana taşınmıştı. Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman, Levent Can ve Furkan Okumuş gibi güçlü isimlerin başrollerde yer aldığı dizi, yayın hayatına iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak ilk bölümden itibaren reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan yapım, kanal yönetimini zor bir karar almaya itti.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, dizinin reytinglerdeki düşük performansı nedeniyle Now TV hızlı bir şekilde final yapma kararı aldı. İlk sezonu tamamlamadan veda edecek olan dizi, yalnızca 4 bölüm sürebildi.