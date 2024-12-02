4 bölümde yerle yeksan ettiler! Reytingler ağızları açık bıraktı

Now TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Aşk Evlilik Boşanma dizisi, izleyici kitlesinden beklenen ilgiyi göremeyince erken final kararı alındı. Dramatik hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.
YÜKSEK BEKLENTİLER, DÜŞÜK REYTİNGLER
Karga Seven Pictures imzasını taşıyan dizi, ilişkiler ve aile bağları temasıyla ekrana taşınmıştı. Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman, Melisa Şenolsun, Serhat Teoman, Levent Can ve Furkan Okumuş gibi güçlü isimlerin başrollerde yer aldığı dizi, yayın hayatına iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak ilk bölümden itibaren reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan yapım, kanal yönetimini zor bir karar almaya itti.
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, dizinin reytinglerdeki düşük performansı nedeniyle Now TV hızlı bir şekilde final yapma kararı aldı. İlk sezonu tamamlamadan veda edecek olan dizi, yalnızca 4 bölüm sürebildi.
FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin 4. ve final bölümü Aralık ayının ilk haftasında izleyicilerle buluşacak. Geniş oyuncu kadrosuna rağmen hikaye anlatımı ve karakter derinliği konusunda eleştiriler alan yapım, sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı izleyiciler, dizinin daha uzun süre şans verilmesi gerektiğini savunurken, bazıları erken final kararını yerinde buldu.