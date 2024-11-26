Uğur Dündar'ın hedef aldığı Dilara Gülatan'dan hodri meydan: "Ne var, ne yoksa yayınlasın ki biz de öğrenelim"

Dilara Gülatan (Takvim.com.tr/Arşiv)



Açıklamalarını üzülerek okuduğunu söyleyen Gülatan, "Ben içimi dökmek, hukuk mücadelemi kamuoyu ile paylaşmak için röportaj verdim. Benim tek derdim gerçeklerin ortaya çıkması. Uğur bey benim konuşmamdan neden rahatsız oluyor ki? Anlamış değilim. Yaptığım açıklamalardan sonra uzun uzun paylaşımlar yaptı sosyal medyasından. Hatta annem Suphiye Orancı hakkında yüz kızartıcı belgeler yayınlayacağını söyledi. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim yüzüm kızarmaz çünkü anne-babaların yaptıklarının onları bağlar. Burada beni bağlayan bir şey yok. Kimse anne-babasının yaptığından dolayı yargılanamaz. O yüzden Uğur bey lütfen elinde ne varsa yayınlasın ki, ben de öğreneyim." diyerek Dündar'a tepki gösterdi.

Dilara Gülatan (Takvim.com.tr/Arşiv)



EKRANDA BAŞKA, TELEFONDA BAŞKA KONUŞTU.

İlk günden itibaren gerçeklerin peşinde olduğunu belirten Gülatan, "Ben ilk günden beri gerçeklerin peşindeyim. Uğur Dündar sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'bugüne kadar sustum, çalıştığım gazete ve televizyona haber bile yaptırmadım' diyor. Babalık davasının medyaya yansıdığı hafta çalıştığı Sözcü TV'de 20 dakikaya yakın benim ve annem hakkında açıklamalar yaptı. Bunu unutmuş galiba. Hatta o programda birkaç defa 'yardım etme' teklifinde bulunduğunu söylemesine rağmen telefonda bana sadece bana iyi dileklerini sunabileceğini söyledi. Yani ekranda başka, telefonda başka konuştu. Yine aynı programda, annemle ilgili elinde belge, bilgiler olduğunu ve bunu açıklayacağını söylemişti. Nisan ayında söyledi bunu. Nisan'dan beri açıklamadı." ifadelerini kullandı.