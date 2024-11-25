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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su ilgi odağı oldu! "Güzelliğini annesinden almış"

Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile sette başlayan aşkları nikah masasında devam ettiren Pınar Altuğ, hem anneliği hem de kişiliğiyle övgüleri toplamaya devam ediyor. Çift, mutlu evliliğini 2009 yılında Su ismini verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken çiftin kızları Su, babası ile katıldığı etkinlikte yine adından söz ettirdi. Güzelliğiyle ile göz kamaştıran Su'ya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları peşpeşe geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 01:44 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 01:44
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su ilgi odağı oldu! Güzelliğini annesinden almış

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Atacan ailesi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Atacan ailesi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

2008 yılında evlenen çift 2009 yılında Su ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Örnek aile olarak gösterilen çiftin kızları Su, büyüdükçe duru güzelliğiyle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan. (Instagram)Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan. (Instagram)

Son olarak babası Yağmur Atacan ile bir etkinlikte boy gösteren Su ilgi odağı oldu.

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Ünlü çiftin kızının güzelliğine yorum yağdı. Hatta birçok kişi Su için "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu.

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