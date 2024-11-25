Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su ilgi odağı oldu! "Güzelliğini annesinden almış"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Atacan ailesi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

2008 yılında evlenen çift 2009 yılında Su ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Örnek aile olarak gösterilen çiftin kızları Su, büyüdükçe duru güzelliğiyle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan. (Instagram)

Son olarak babası Yağmur Atacan ile bir etkinlikte boy gösteren Su ilgi odağı oldu.

Pınar Altuğ ve kızı Su Atacan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Ünlü çiftin kızının güzelliğine yorum yağdı. Hatta birçok kişi Su için "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu.