Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı! Hakime hakaret ve tehdit!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Deniz Akkaya (Takvim.com.tr/Arşiv)

2 SUÇTAN GÖZALTI!

Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.

Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.

Deniz Akkya'nın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!

Deniz Akkaya, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Ve tüm bunlara şahit, paralel kurguda bunların ekmeğine yağ sürmek için hazır kıta gibi bekleyen ve benim mal varlığıma çöken bu arsız çetenin imzasını veren yandan konuya dahil hakimi unutmayalım.

Bu şahıs hiç sorgulamıyor bu nasıl bir baba, devletin kurumu adli tıptan kaçmasını, öz evladını bırakıp Londra'da hayatına devam etmesini göz ardı edebilecek kadar gözü dönmüş.

Size de gereken yapılıyor.

Size de tekrar söyleyeyim burası muz cumhuriyeti değil. Sizi de denetleyen bir kurum var elbet. Yakında orada hesap vereceksiniz.

Bu sırada bana verdiğiniz maddi zararı da karşılarsınız tahmin ediyorum.

Artık bunlarla çingene gibi ağız dalaşına girmek de istemiyorum. Giderek onların çirkinliğine dönüşmek en büyük korkumuz.

Hukuki süreci paylaşacağım bu konu ile de ilgili olarak.