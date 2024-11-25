Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan'dan DNA açıklaması: "Korkusu yoksa bir daha örnek versin"

Dilara Gülatan (Takvim.com.tr/Arşiv) Uğur Dündar ile babalık davanız sonuçlandı. Davaya dair neler söylemek istersiniz? 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Dava süreci maalesef ki içime sinerek ilerlemedi. Davada 3 defa hakim değişti, Adli Tıp Kurumu taşındı ve en ilginci de benden bir ay sonra Uğur Dündar 'dan örnek alındı. Beni bu süreç çok rahatsız etti açıkçası. Davayı açarken belli şartlar var, ben bu şartları yerine getirdiğim için davayı açabildim. Ancak davada usul olarak da uzatma oldu. Mesela annemin de şahit olmasını istediler. Biliyorsunuz anneme zaten ulaşamıyoruz. Tam da bu süreçte Duygu'nun davasında anne şahitliği sorulmadan ilerlendi. Biz de Duygu'nun davasını emsal olarak gösterdik. Ve ondan sonra Adli Tıp'a sevk edildik. Adli Tıp'a gitme sürecimiz bile bir yıl sürdü. Sonrasında DNA testi verdim, benden bir ay sonra da Uğur Dündar verdi. Bu bile şüphelerimi güçlendiren bir durum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben halktan bir insanım. Karşı taraf ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Adli Tıp'ta normal prosedürde sürüntü, saç ve kan alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Hatta ben bu durumu örneğimi alan doktora sordum ama tatmin edici bir cevap veremedi. Uğur Dündar'dan ise kan ve sürüntü alındı. Örnekleri alınırken avukatım da kendisinin yanında yoktu. Ondan da saç alınmadı. Bir de örnekler alınırken yan yana ve kamera eşliğinde alınması gerekiyor. Biz aynı zamanda bile vermedik. Avukatım zaten prosedüre uyulmadığı için itiraz etti. Bu süreçte hakimimiz değişti. Yeni gelen hakim bizim itirazımızı reddetti. Bir ay dosyayı okumak için süre istedi ve bir ay sonra da kararını açıkladı. Size başka bir ilginç şey de söylemek istiyorum. Uğur Bey, Adli Tıp Raporu'na itiraz ettiğimiz 5 madde için Koç Üniversitesi'nden 5 tane hoca ile 50 sayfalık bizim itirazımızın kabul edilmemesi için rapor hazırlattı. Korkusu yoksa neden böyle bir rapor hazırlatma ihtiyacı hissediyor. Madem kendisine bu kadar güveniyor, o zaman Adli Tıp'ta bir daha örnek versin. Bakın İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın da tekrarlanan test sonucunda kızı olduğu ortaya çıktı. İlk test de negatif çıkmıştı. Sonrasında gerçek ortaya çıktı. Ben de hukuk mücadelemi devam ettireceğim.

Dilara Gülatan (Takvim.com.tr/Arşiv)

ELİMİZDE ANNEMLE BİRLİKTE OLDUKLARINA DAİR ÇOK BİLGİ VAR

Uğur Dündar annenizi tanımadığını söyledi ama siz ilişkileri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Uğur Bey annemi tanıdığı kabul ederse, bu kız bu davasında haklı anlamına gelir. Bunu dememek için de tanımıyorum diyor. Annem zaten film sektöründeki insanları tanıyan, onlarla film çevirmiş bir insan. Annemi hiç tanımadığını söylüyor ama birlikte olduğuna dair birçok bilgi var elimde. Annem bana "Uğur Dündar ile ilişkimiz oldu. Ben ona aşık oldum. Arkadaş ortamında dışarıda geziyorduk. Yemeklere gidiyorduk. İlişkimiz sonucu da sen oldun. Baban Uğur Dündar" dedi. Ben de bunun üzerine dava açtım. Dava sürecinde ilişkisi olduğunu söyleyen bilgiler gelmeye başladı bana. Yani ben nerede görüştüklerini nasıl bilebilirim. Annemle Çınar Otel'de görüştüklerine şahitlik eden insanlar var. Ben annemle Uğur Dündar arasında ilişki olduğuna inanıyorum. Yani tanımıyorum gibi açıklaması doğru değil. Dava sürecinde anneme ulaşamaya çalıştım ama ulaşamadım. Annemin ailesi de sessizliğini koruyor. Keşke annem çıksa ve anlatsa. Tek başıma mücadele ediyorum.

HAKKIMDA AĞIR YORUMLAR YAPILDI, ÇOK YIPRANDIM

Bu süreçte size kamuoyundan dönüşler oldu mu?

Ben bu süreçte çok yıprandım. Haksızca yorumlar yapılıyor. Özellikle ailem çok üzülüyor. Çok ağır yorum yapanlar var. Lütfen herkesi empati yapmaya çağırıyorum. Ben babasını bulmaya çalışan bir kadınım. Sadece doğrunun peşindeyim. Ben durduk yere bu yola girmedim. Elinde dayanağı olmadan böyle ciddi bir sürece kimse girmez zaten. Empati yapsın insanlar, kötü söz söylemeye gerek yok. Gerçekleri biliyoruz ve bunun da ispatının peşindeyiz. Birileri 'gereksiz dava' dediği için bu dava gereksiz de olmuyor. Çok vicdansız yorumlar görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Benim iki tane evladım var. İleride evlatlarım da bu yazılanları okuyacaklar. İnsanlar benim hakkımda yorum yaparken lütfen bunu da göz önünde bulundursun.