Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın güzellik rutini! Gür saçlarının sırrı bu! "Saç derisini çok güçlendiriyor..."

💧 SAÇ BAKIMINDA SOĞUK SU ETKİSİ
Hiç saç boyatmadığını belirten oyuncu, saçlarının sağlıklı ve parlak görünmesini düzenli soğuk suyla durulama alışkanlığına borçlu olduğunu söylüyor. "Saç derisini çok güçlendiriyor, bu yöntem, doğal bir bakım sağlıyor" diye ekliyor.
☕ KAHVE TELVESİ İLE PEELİNG
Doğal yöntemlere olan ilgisini sık sık dile getiren Sinem Ünsal, kahve telvesini yüz peelingi olarak kullandığını söylüyor. Bu yöntemle cildini derinlemesine temizlediğini belirten oyuncu, göz altı bakımında ise buz uygulamasını tercih ediyor.
✋ ELLER VE TIRNAKLAR İÇİN ÖZENLİ BAKIM
Rutin manikür ve pedikür yaptırdığını ifade eden Ünsal, tırnaklarının her zaman bakımlı olmasına dikkat ediyor. Evde doğal yöntemlerle de bakım yapmayı seven oyuncu, su, maya ve limon karışımlarını sıklıkla denediğini belirtiyor. Sinem Ünsal'ın bakım sırları, hem doğallıktan hem de düzenli uygulamadan yana. Oyuncunun bu alışkanlıkları, kusursuz cildinin ve sağlıklı görünümünün en büyük destekçisi.