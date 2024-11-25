Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın güzellik rutini! Gür saçlarının sırrı bu! "Saç derisini çok güçlendiriyor..."

💧 SAÇ BAKIMINDA SOĞUK SU ETKİSİ Hiç saç boyatmadığını belirten oyuncu, saçlarının sağlıklı ve parlak görünmesini düzenli soğuk suyla durulama alışkanlığına borçlu olduğunu söylüyor. "Saç derisini çok güçlendiriyor, bu yöntem, doğal bir bakım sağlıyor" diye ekliyor.

☕ KAHVE TELVESİ İLE PEELİNG Doğal yöntemlere olan ilgisini sık sık dile getiren Sinem Ünsal, kahve telvesini yüz peelingi olarak kullandığını söylüyor. Bu yöntemle cildini derinlemesine temizlediğini belirten oyuncu, göz altı bakımında ise buz uygulamasını tercih ediyor.