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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın güzellik rutini! Gür saçlarının sırrı bu! "Saç derisini çok güçlendiriyor..."

Son dönemde "Uzak Şehir" dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Sinem Ünsal, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de göz kamaştırıyor. Gür ve sağlıklı saçlarıyla hayranlık uyandıran Ünsal'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajları sizler için derledik.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:13
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın güzellik rutini! Gür saçlarının sırrı bu! Saç derisini çok güçlendiriyor...

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Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünsal pürüzsüz cildi ve göz alıcı güzelliğiyle de gündemde yer alıyor. Güzellik sırlarını 2021 Mayıs ayında bir dergi röportajında paylaşan başarılı oyuncu, bakım rutinini tek tek sıraladı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🌸 CİLT BAKIMINDA DİSİPLİN ŞART

Sinem Ünsal, cilt bakımına dair en önemli sırrının düzenli temizlik ve nemlendirme olduğunu belirtiyor. "Yaz-kış güneş kremini aksatmam. Cildimi sabah-akşam mutlaka temizlerim" diyen oyuncu, setin yoğun temposunda bile cilt bakımını ihmal etmediğini söylüyor. Ayrıca, zaman buldukça cildine buzla şok uygulaması yaparak tazelik kazandırdığını ifade ediyor.

🌿 DOĞALLIK VAZGEÇİLMEZİ

Günlük hayatında ağır makyaj yapmayı tercih etmeyen Ünsal, doğal görünümden yana. "Fondöten sadece özel günlerde kullanıyorum, genelde maskara ve dudak nemlendiricisi yeterli oluyor" diye ekliyor.

💧 SAÇ BAKIMINDA SOĞUK SU ETKİSİ

Hiç saç boyatmadığını belirten oyuncu, saçlarının sağlıklı ve parlak görünmesini düzenli soğuk suyla durulama alışkanlığına borçlu olduğunu söylüyor. "Saç derisini çok güçlendiriyor, bu yöntem, doğal bir bakım sağlıyor" diye ekliyor.

KAHVE TELVESİ İLE PEELİNG

Doğal yöntemlere olan ilgisini sık sık dile getiren Sinem Ünsal, kahve telvesini yüz peelingi olarak kullandığını söylüyor. Bu yöntemle cildini derinlemesine temizlediğini belirten oyuncu, göz altı bakımında ise buz uygulamasını tercih ediyor.

ELLER VE TIRNAKLAR İÇİN ÖZENLİ BAKIM

Rutin manikür ve pedikür yaptırdığını ifade eden Ünsal, tırnaklarının her zaman bakımlı olmasına dikkat ediyor. Evde doğal yöntemlerle de bakım yapmayı seven oyuncu, su, maya ve limon karışımlarını sıklıkla denediğini belirtiyor. Sinem Ünsal'ın bakım sırları, hem doğallıktan hem de düzenli uygulamadan yana. Oyuncunun bu alışkanlıkları, kusursuz cildinin ve sağlıklı görünümünün en büyük destekçisi.

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