Aylin Coşkun'un "Sahnede çıplak olacaksın" sözlerine eleştiri yağmuru! "Çıplak olmakla sanatçı olunmaz"

Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun, 'Sinsirella' ve 'Anladın Sen Onu' gibi seslendirdiği her parçasıyla milyonlarca dinlendi.

2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturan Aylin Coşkun, gündeme son olarak yaptığı açıklamalarla geldi.