Aylin Coşkun'un "Sahnede çıplak olacaksın" sözlerine eleştiri yağmuru! "Çıplak olmakla sanatçı olunmaz"
Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun, magazin gündemine katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla bomba gibi düştü. Şarkıcı Aylin Coşkun'un, söylediği "Sahnede belirli bir dereceye kadar çıplak olacaksın. Biz ev hanımı değiliz ki" sözleri sosyal medyada eleştiri yağmurunun hedefi oldu. İşte Aylin Coşkun'un o açıklaması ve gelen eleştiriler...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:43Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:43
Hande Yener'in yakın arkadaşı Aylin Coşkun, 'Sinsirella' ve 'Anladın Sen Onu' gibi seslendirdiği her parçasıyla milyonlarca dinlendi.
2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturan Aylin Coşkun, gündeme son olarak yaptığı açıklamalarla geldi.
Aramızda Kalmasın programında, "Türkiye'deki çıplaklık algısından nefret ediyorum, şov işi bu, çıplak olacaksın sahnede belirli bir dereceye kadar. Biz ev hanımı değiliz ki!" sözleri geniş yankı uyandırdı.