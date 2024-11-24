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2 kez nikah masasına oturan Zara'dan evlilik açıklaması! "Yaprak kıpırdamıyor..."

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, bir etkinlik öncesi evlilikle ilgili eğlenceli açıklamalarda bulundu! 2 kez nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili samimi ve mizahi bir dille konuştu. İşte şarkıcı Zara'nın dikkat çeken o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:57 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 20:06
2 kez nikah masasına oturan Zara’dan evlilik açıklaması! Yaprak kıpırdamıyor...

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Ünlü şarkıcı Zara, 2002-2007 yılları arasında İskender Ulus, 2012-2016 yılları arasında ise Arif Beki ile evli kaldı.

Zara. (Instagram)Zara. (Instagram)

Son zamanlarda değişimi ile de dikkat çeken ünlü sanatçı, bugün bir etkinlik öncesi verdiği röportajla dikkatleri üstüne çekti.

Zara. (Instagram)Zara. (Instagram)

Gazetecilerin evlilik konusunda sorularıyla terlettiği Zara'dan samimi itiraflar geldi.

Zara. (Instagram)Zara. (Instagram)

ZARA'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI
Şarkıcı Zara, "Yaprak kıpırdamıyor. Şu anlık öyle, 2025 yılına henüz girmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Eğer dengini bulursan bir cennet. Ama bulamazsan gerçekten korkunç bir şey. Sıramı savdığımı düşünüyorum.." dedi.

Zara'dan evlilikle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Yaprak kıpırdamıyor"

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