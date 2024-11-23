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Gupse Özay’ın biricik eşi Barış Arduç’tan kas şov! Yarı çıplak paylaştı: “Mermiler seksin bu alemde teksin”

Gupse Özay ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Barış arduç, sosyal emdya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yarı çıplak kamera karşısına geçip kaslı vücudunu sergileyen Arduç, kısa sürede Instagram’da gündem oldu. Gözler Gupse Özay’a çevrilirken “Mermiler seksin bu alemde teksin” gibi esprili yorumlar da yapıldı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:15
Gupse Özay’ın biricik eşi Barış Arduç’tan kas şov! Yarı çıplak paylaştı: Mermiler seksin bu alemde teksin

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Kiralık Aşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Gupse Özay ve Barış ArduçGupse Özay ve Barış Arduç

Arduç, Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gupse Özay ile 6 yıl gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı.

Gupse Özay ve Barış ArduçGupse Özay ve Barış Arduç

Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden kopmayan ikili, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak çekirdek ailelerini genişletti.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, birbirleri hakkında söyledikleri romantik açıklamalarla da zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü çift, şimdi ise Barış Arduç'un paylaşımıyla çok konuşuldu.

Barış Arduç'tan yarı çıplak kas şov!

Yarı çıplak kamera karşısına geçip kaslı vücudunu sergileyen Arduç'un paylaşımının ardından gözler Gupse Özay'a çevrildi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gupse yuh nasıl bir şey demedin" yorumunda bulundu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Öte yandan paylaşıma "Mermiler seksin bu alemde teksin" gibi esprili yorumlar da yapıldı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte Barış Arduç'un kaslı vücuduyla dikkat çektiği o paylaşımı...

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