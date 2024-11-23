Gupse Özay’ın biricik eşi Barış Arduç’tan kas şov! Yarı çıplak paylaştı: “Mermiler seksin bu alemde teksin”

Kiralık Aşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Kiralık Aşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Arduç, Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gupse Özay ile 6 yıl gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı.
Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden kopmayan ikili, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak çekirdek ailelerini genişletti.
Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, birbirleri hakkında söyledikleri romantik açıklamalarla da zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü çift, şimdi ise Barış Arduç'un paylaşımıyla çok konuşuldu.
Yarı çıplak kamera karşısına geçip kaslı vücudunu sergileyen Arduç'un paylaşımının ardından gözler Gupse Özay'a çevrildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gupse yuh nasıl bir şey demedin" yorumunda bulundu.
Öte yandan paylaşıma "Mermiler seksin bu alemde teksin" gibi esprili yorumlar da yapıldı.
İşte Barış Arduç'un kaslı vücuduyla dikkat çektiği o paylaşımı...