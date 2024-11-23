Seda Sayan’dan takipçilerini merak ettiren paylaşım! Eşi Çağlar Ökten’i karşısına alıp...

Seda Sayan, Nisan 2022'de müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenen ünlü çift, zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
Seda Sayan, Nisan 2022'de müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenen ünlü çift, zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
Haklarında çıkan tüm boşanma iddialarına inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ikiliden Sayan, eşiyle yapığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu kez hayranlarını meraklandırdı.
Seda Sayan, Instagram'ın hikaye bölümünden eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ''Öylece gidiyoruz yarimle'' notunu düştü.
Ünlü şarkıcının ve eşi Çağlar Ökten'in nereye gittiği merak konusu oldu.
İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile yaptığı o paylaşım...