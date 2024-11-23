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Seda Sayan’dan takipçilerini merak ettiren paylaşım! Eşi Çağlar Ökten’i karşısına alıp...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, aradığı aşkı Çağlar Ökten’de buldu ve 2022 Nisan ayında nikah masasına oturdu. Haklarında çıkan tüm boşanma iddialarına inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ikiliden Sayan, eşiyle yapığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu kez hayranlarını meraklandırdı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:19 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 16:19
Seda Sayan’dan takipçilerini merak ettiren paylaşım! Eşi Çağlar Ökten’i karşısına alıp...

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Seda Sayan, Nisan 2022'de müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenen ünlü çift, zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Haklarında çıkan tüm boşanma iddialarına inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ikiliden Sayan, eşiyle yapığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu kez hayranlarını meraklandırdı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Seda Sayan, Instagram'ın hikaye bölümünden eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ''Öylece gidiyoruz yarimle'' notunu düştü.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Ünlü şarkıcının ve eşi Çağlar Ökten'in nereye gittiği merak konusu oldu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İşte Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile yaptığı o paylaşım...

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