Seda Sayan’dan takipçilerini merak ettiren paylaşım! Eşi Çağlar Ökten’i karşısına alıp...

Seda Sayan , Nisan 2022'de müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenen ünlü çift, zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Haklarında çıkan tüm boşanma iddialarına inat mutlu evliliklerine tam gaz devam eden ikiliden Sayan, eşiyle yapığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

(Kaynak: Sosyal medya)

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu kez hayranlarını meraklandırdı.