48’lik mankenin zayıflık sırrı buymuş! Her gün sadece bunu yapıyor! Burcu Esmersoy’un 34 beden olma formülü

Ekranların sevilen ismi Burcu Esmersoy, zarif fiziği ve tarzıyla her zaman göz önünde. Esmersoy, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile fit görünümünün sırrını hayranlarıyla paylaştı.
Ekranların sevilen ismi Burcu Esmersoy, zarif fiziği ve tarzıyla her zaman göz önünde. Esmersoy, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile fit görünümünün sırrını hayranlarıyla paylaştı.
48 yaşındaki ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, hem fit görüntüsü hem de lüks saat koleksiyonuyla gündemden düşmüyor. Bir süre önce iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine giren Esmersoy, sadece düğünüyle değil, sağlıklı yaşam tarzı ve koleksiyon tutkularıyla da dikkat çekiyor.
Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda spor yapmanın önemine sık sık vurgu yapıyor. Esmersoy Nisan 2024'e günlük sadece 30 dakikalık egzersiz ile formda kalmanın mümkün olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Paylaşımında "Bahanelere yer yok, yarım saat yeterli. Tatil, akşam gibi sebeplerle sporu ertelemeyin" ifadelerine yer veren güzel sunucu, yaptığı 15 farklı hareketi 15'er kez tekrarlayarak bir antrenman programı sundu.
Sağlıklı beslenmeye de özen gösteren Esmersoy, düzenli egzersiz ve disiplinli bir yaşam tarzıyla genç ve sağlıklı görünümünü koruyor. Bu paylaşımı, sosyal medyada takipçilerinden övgü topladı.
Burcu Esmersoy geçtiğimiz eylül ayında İtalya-Portofino'da gerçekleşen düğünüyle gündem olmuştu. Kendinden 16 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile hayatını birleştiren Esmersoy, törende mutluluk gözyaşlarına hakim olamamıştı. İkinci düğünlerini ise İstanbul'da gerçekleştiren çift, yakın arkadaşları ve aile üyeleriyle bu mutlu anlarını paylaştı.
Düğün öncesinde Özgür Masur imzalı iki farklı gelinlik giyen Esmersoy, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İtalya'daki düğüne katılamayan yakınları için İstanbul'da düzenledikleri kutlamada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, "Bu düğün, kız kardeşim için yapıldı çünkü İtalya'daki düğünümüze katılamadı" ifadelerini kullandı.
Burcu Esmersoy, daha önce Massimo Cusimano (2005–2008) ve Berk Suyabatmaz (2018–2019) ile evlilikler yapmıştı. Şimdilerde ise mutlu evliliği ve sağlıklı yaşam tarzıyla gündemde olan güzel sunucu, enerjisi ve pozitif yaşam anlayışıyla birçok kişiye ilham veriyor.
Aynı zamanda sosyal medyada en çok gelir elde eden ünlülerden biri olan Burcu Esmersoy, bu kazancını yatırımlar ve koleksiyonlarla değerlendirdiği biliniyor.