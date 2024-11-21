48’lik mankenin zayıflık sırrı buymuş! Her gün sadece bunu yapıyor! Burcu Esmersoy’un 34 beden olma formülü

Fotoğraflar: Instagram

48 yaşındaki ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, hem fit görüntüsü hem de lüks saat koleksiyonuyla gündemden düşmüyor. Bir süre önce iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine giren Esmersoy, sadece düğünüyle değil, sağlıklı yaşam tarzı ve koleksiyon tutkularıyla da dikkat çekiyor.

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