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Siyah Kalp'in Cihan'ı Burak Tozkoparan aslında bakın nereli! Herkes göçmen sanıyordu! Partneri Hafsanur Sancaktutan ile hemşeri çıktı

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Burak Tozkoparan, son dönemde hem oyunculuğu hem de yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ateş Kuşları dizisindeki Barbaros karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tozkoparan şimdilerde Siyah Kalp dizisinde Cihan karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğu sorusu ise sık sık gündeme geliyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:30 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:04
Siyah Kalp’in Cihan’ı Burak Tozkoparan aslında bakın nereli! Herkes göçmen sanıyordu! Partneri Hafsanur Sancaktutan ile hemşeri çıktı

Ekranların başarılı ismi Burak Tozkoparan, "Siyah Kalp" dizisindeki Cihan Şansalan karakteriyle izleyicilerden tam not alıyor. Performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncunun memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi! Partneri Hafsanur Sancaktutan'la aynı memlekete sahip olan Tozkoparan büyük ilgi çekiyor.

Siyah Kalp’in Cihan’ı Burak Tozkoparan aslında bakın nereli! Herkes göçmen sanıyordu! Partneri Hafsanur Sancaktutan ile hemşeri çıktı

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

14 Kasım 1992'de İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan, müzikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden çok yönlü bir isim. 2011 yılında düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması'nda bateri dalında birincilik kazanan Tozkoparan, bir dönem Pervane grubunda baterist olarak sahne aldı.

Siyah Kalp’in Cihan’ı Burak Tozkoparan aslında bakın nereli! Herkes göçmen sanıyordu! Partneri Hafsanur Sancaktutan ile hemşeri çıktı

2014 yılında "Paramparça" dizisiyle oyunculuğa adım atan yakışıklı oyuncu, "Kırgın Çiçekler", "Ateş Kuşları" ve "Gençliğim Eyvah" gibi projelerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar "Siyah Kalp" dizisinde Cihan Şansalan karakterine hayat veren Tozkoparan, başarısını bir kez daha kanıtladı.

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