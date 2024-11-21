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Yaprak Özdemiroğlu genç kızlara taş çıkartıyor! Hababam Sınıfı'nın Gamze'si, Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi...

Yeşilçam'ın masum güzelliklerinden ve Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncularından Yaprak Özdemiroğlu, yıllara meydan okumaya devam ediyor! Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Özdemiroğlu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. İşte yılların teğet geçtiği Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 22:18 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 22:18
Yaprak Özdemiroğlu genç kızlara taş çıkartıyor! Hababam Sınıfı’nın Gamze’si, Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi...

1981 yapımı Hababam Sınıfı filminde Gamze karakteriyle Türk sinemasının hafızalarına kazınan Yaprak Özdemiroğlu, Yeşilçam dönemine de damgasını vuran Şekerpare karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.

Yaprak Özdemiroğlu genç kızlara taş çıkartıyor! Hababam Sınıfı’nın Gamze’si, Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi...

Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu şimdi ise yıllar sonra göz alıcı güzelliğiyle gündemden düşmüyor!

Yaprak Özdemiroğlu genç kızlara taş çıkartıyor! Hababam Sınıfı’nın Gamze’si, Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi...

Yaprak Özdemiroğlu şimdilerde 61 yaşında olsa da, genç kızlara taş çıkaran enerjisi ve çekiciliğiyle sosyal medyada "Yıllar ona yaramış!" yorumları alıyor. Takipçileri, "Hala o eski Gamze, hala o Şekerpare!" diyerek özlemlerini dile getiriyor.

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