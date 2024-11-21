Yaprak Özdemiroğlu genç kızlara taş çıkartıyor! Hababam Sınıfı’nın Gamze’si, Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi...

Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu şimdi ise yıllar sonra göz alıcı güzelliğiyle gündemden düşmüyor!

Yaprak Özdemiroğlu şimdilerde 61 yaşında olsa da, genç kızlara taş çıkaran enerjisi ve çekiciliğiyle sosyal medyada "Yıllar ona yaramış!" yorumları alıyor. Takipçileri, "Hala o eski Gamze, hala o Şekerpare!" diyerek özlemlerini dile getiriyor.