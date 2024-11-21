Et yiyen bakteriler yüzünden uzuvlarını kaybetti! Dünyası başına yıkılmıştı ama hayalindeki adamla tanıştı! "O benim mükemmel olduğumu düşünüyor"

Büyük bir trajedi ile başlayan bir hikaye, beklenmedik bir şekilde mutluluğa dönüştü. Aimee Copeland, 2012 yılında geçirdiği kazadan sonra uzuvlarını kaybetti, ancak bu kayıp onun için yeni bir başlangıcın kapısını araladı.
Büyük bir trajedi ile başlayan bir hikaye, beklenmedik bir şekilde mutluluğa dönüştü. Aimee Copeland, 2012 yılında geçirdiği kazadan sonra uzuvlarını kaybetti, ancak bu kayıp onun için yeni bir başlangıcın kapısını araladı.
2012 yılında geçirdiği trajik bir kazanın ardından Aimee Copeland, tüm uzuvlarını kaybetti. Et yiyen bakteriler (nekrotizan fasiit) nedeniyle yaşadığı bu zorlu süreç, hayatını derinden etkiledi. Ancak, Copeland için bu kayıp aynı zamanda yeni bir başlangıç oldu. Zorlu bir mücadele sonrası, hem kendi özgüvenini yeniden inşa etti hem de hayallerindeki eşle tanıştı.
Georgia asıllı Aimee Copeland, zipline kazasında geçirdiği ciddi yaralanmalar ve enfeksiyonlar nedeniyle uzuvlarını kaybetti. Bu durum, sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da ciddi bir yıkıma neden oldu. Ancak bu sürecin ardından hayatına bambaşka bir yön verdi. 2015 yılında Copeland, çevrimiçi bir tanışma platformunda Stephen Mercier ile tanıştı. İkilinin %95 oranında uyumlu olduğunu gösteren algoritma, gerçekte de doğruyu söylüyordu.
Copeland, People dergisine yaptığı açıklamada, Mercier ile ilişkisini şu sözlerle ifade etti: "Son derece uyumluyuz. Birbirimize karşı çok farklıyız, ancak birbirimizi dengeleyen şekillerde birleşiyoruz."
Aimee, Mercier ile tanışmasının ardından hem kendi içsel yolculuğunu tamamladı hem de geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Mercier, Copeland'ın güçlü zihnine ve azmine hayranlık duyduğunu ifade ederek, onun kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Çift, 2021 yılında ailelerinin göl evinde samimi bir törenle evlendi. Stephen Mercier, eşini şu sözlerle tanımladı: "O, inanılmaz güçlü bir ruha sahip. Onunla zaman geçirmek, her gün yeni bir şey öğrenmek gibi."
Kazanın ardından, Aimee Copeland sadece kendi hayatını yeniden inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda başkalarına da ilham kaynağı oldu. İki yüksek lisans derecesi alarak lisanslı bir terapist oldu ve engelli bireylerin doğada vakit geçirebilmelerini sağlamak için Aimee Copeland Vakfı'nı kurdu. Ayrıca, All-Terrain Georgia isimli girişimiyle eyalet parklarını ziyaret etmek isteyen bireylere arazi tipi tekerlekli sandalye temin ediyor.
Stephen Mercier, Aimee Copeland'ın hayatına getirdiği denge ve mutluluğun yanı sıra, onun kendini yeniden sevmesine de yardımcı oldu. Copeland, Mercier ile olan bir anısını şu şekilde anlattı: "Bir gün bana sarıldı ve 'Bence vücudun kesinlikle mükemmel' dedi. O andan itibaren özgüvenim yeniden inşa edildi."