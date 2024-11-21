Et yiyen bakteriler yüzünden uzuvlarını kaybetti! Dünyası başına yıkılmıştı ama hayalindeki adamla tanıştı! "O benim mükemmel olduğumu düşünüyor"

Copeland, People dergisine yaptığı açıklamada, Mercier ile ilişkisini şu sözlerle ifade etti: "Son derece uyumluyuz. Birbirimize karşı çok farklıyız, ancak birbirimizi dengeleyen şekillerde birleşiyoruz."

Aimee Copeland ve eşinin düğün fotoğrafları

HAYATA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Aimee, Mercier ile tanışmasının ardından hem kendi içsel yolculuğunu tamamladı hem de geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Mercier, Copeland'ın güçlü zihnine ve azmine hayranlık duyduğunu ifade ederek, onun kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Çift, 2021 yılında ailelerinin göl evinde samimi bir törenle evlendi. Stephen Mercier, eşini şu sözlerle tanımladı: "O, inanılmaz güçlü bir ruha sahip. Onunla zaman geçirmek, her gün yeni bir şey öğrenmek gibi."

Kazanın ardından, Aimee Copeland sadece kendi hayatını yeniden inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda başkalarına da ilham kaynağı oldu. İki yüksek lisans derecesi alarak lisanslı bir terapist oldu ve engelli bireylerin doğada vakit geçirebilmelerini sağlamak için Aimee Copeland Vakfı'nı kurdu. Ayrıca, All-Terrain Georgia isimli girişimiyle eyalet parklarını ziyaret etmek isteyen bireylere arazi tipi tekerlekli sandalye temin ediyor.