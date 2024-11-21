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Et yiyen bakteriler yüzünden uzuvlarını kaybetti! Dünyası başına yıkılmıştı ama hayalindeki adamla tanıştı! "O benim mükemmel olduğumu düşünüyor"

2012 yılında geçirdiği zipline kazası, Aimee Copeland’ın hayatını tamamen değiştirdi. Et yiyen bakteriler nedeniyle tüm uzuvlarını kaybeden Copeland, bu zorlu süreci inanılmaz bir azimle aştı. Kazadan üç yıl sonra tanıştığı eşi Stephen Mercier ile mutluluğu yakalayan Copeland, kendi hikayesiyle herkese ilham veriyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 23:54 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 23:54
Et yiyen bakteriler yüzünden uzuvlarını kaybetti! Dünyası başına yıkılmıştı ama hayalindeki adamla tanıştı! O benim mükemmel olduğumu düşünüyor

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Büyük bir trajedi ile başlayan bir hikaye, beklenmedik bir şekilde mutluluğa dönüştü. Aimee Copeland, 2012 yılında geçirdiği kazadan sonra uzuvlarını kaybetti, ancak bu kayıp onun için yeni bir başlangıcın kapısını araladı.

Aimee Copeland ve eşiAimee Copeland ve eşi

AİMEE COPELAND'IN İLHAM VEREN HİKAYESİ

2012 yılında geçirdiği trajik bir kazanın ardından Aimee Copeland, tüm uzuvlarını kaybetti. Et yiyen bakteriler (nekrotizan fasiit) nedeniyle yaşadığı bu zorlu süreç, hayatını derinden etkiledi. Ancak, Copeland için bu kayıp aynı zamanda yeni bir başlangıç oldu. Zorlu bir mücadele sonrası, hem kendi özgüvenini yeniden inşa etti hem de hayallerindeki eşle tanıştı.

Aimee Copeland'ın sosyal medya hesabıAimee Copeland'ın sosyal medya hesabı

KAZADAN AŞK HİKAYESİNE

Georgia asıllı Aimee Copeland, zipline kazasında geçirdiği ciddi yaralanmalar ve enfeksiyonlar nedeniyle uzuvlarını kaybetti. Bu durum, sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da ciddi bir yıkıma neden oldu. Ancak bu sürecin ardından hayatına bambaşka bir yön verdi. 2015 yılında Copeland, çevrimiçi bir tanışma platformunda Stephen Mercier ile tanıştı. İkilinin %95 oranında uyumlu olduğunu gösteren algoritma, gerçekte de doğruyu söylüyordu.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Copeland, People dergisine yaptığı açıklamada, Mercier ile ilişkisini şu sözlerle ifade etti: "Son derece uyumluyuz. Birbirimize karşı çok farklıyız, ancak birbirimizi dengeleyen şekillerde birleşiyoruz."

Aimee Copeland ve eşinin düğün fotoğraflarıAimee Copeland ve eşinin düğün fotoğrafları

HAYATA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Aimee, Mercier ile tanışmasının ardından hem kendi içsel yolculuğunu tamamladı hem de geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Mercier, Copeland'ın güçlü zihnine ve azmine hayranlık duyduğunu ifade ederek, onun kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Çift, 2021 yılında ailelerinin göl evinde samimi bir törenle evlendi. Stephen Mercier, eşini şu sözlerle tanımladı: "O, inanılmaz güçlü bir ruha sahip. Onunla zaman geçirmek, her gün yeni bir şey öğrenmek gibi."

Kazanın ardından, Aimee Copeland sadece kendi hayatını yeniden inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda başkalarına da ilham kaynağı oldu. İki yüksek lisans derecesi alarak lisanslı bir terapist oldu ve engelli bireylerin doğada vakit geçirebilmelerini sağlamak için Aimee Copeland Vakfı'nı kurdu. Ayrıca, All-Terrain Georgia isimli girişimiyle eyalet parklarını ziyaret etmek isteyen bireylere arazi tipi tekerlekli sandalye temin ediyor.

Aimee Copeland ve eşi Stephen MercierAimee Copeland ve eşi Stephen Mercier

ÖZGÜVENİN GÜCÜ

Stephen Mercier, Aimee Copeland'ın hayatına getirdiği denge ve mutluluğun yanı sıra, onun kendini yeniden sevmesine de yardımcı oldu. Copeland, Mercier ile olan bir anısını şu şekilde anlattı: "Bir gün bana sarıldı ve 'Bence vücudun kesinlikle mükemmel' dedi. O andan itibaren özgüvenim yeniden inşa edildi."

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